Tenis: se palpita el Regional de Menores

Jueves 20 de febrero de 2020

La Federación Misionera de Tenis se pone a punto para recibir al 1° Torneo Regional de Menores a realizarse del 28 de febrero al 1° de marzo, en las instalaciones del Itapúa Tenis Club.

El certamen esta dirigido a jugadores de las categorías sub 12, sub 14 y sub 16, en mujeres y varones.

La cita que es organizada por la FMI, ororga puntos para el ranking regional y a su vez es clasificatorio para el primer Nacional de la categoría a realizarse en Mendoza.

Para inscripciones comunicarse al 3764-4526861 o escribir a fmitenis@yahoo.com.

Este torneo Regional abre la temporada por ello toma importancia y se espera la llegada de jugadores de Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes que año a año protagonizan duelos de alto voltaje en las categorías que son el semillero del NEA.