Tenis adaptado: el argentino Gustavo Fernández también avanzó a las semifinales de Roland Garros - El Territorio Misiones

Jueves 8 de octubre de 2020 | 10:00hs.

El cordobés Gustavo Fernández se clasificó a las semifinales de Roland Garros en el torneo de tenis adaptado y sigue en la lucha por defender el título conseguido hace un año en París.Fernández, número dos del mundo, venció en los cuartos de final por 6-3 y 6-3 al británico Gordon Reid, quinto en el ranking, rival al que le había ganado la final de Roland Garros en el 2019.El Lobito, quien busca su tercera corona en el Grand Slam francés tras sus victorias en 2016 y 2019, ya se metió de lleno en lo que será el duelo por las semifinales ante Alfie Hewett, número 3 del mundo. El británico viene de eliminar a Gustavo Fernández en el último US Open, el mes pasado.“El partido con Hewett será durísimo teniendo en cuenta que me ganó las últimas tres veces. Hoy me voy con buenas sensaciones y en este torneo tan especial quiero que me vaya bien”, comentó el tenista argentino luego de la victoria ante Reid.De esta manera el cordobés se suma a Nadia Podoroska y Diego Schwartzman, quienes se clasificaron a las semifinales de la rama femenina y masculina, respectivamente, del Abierto de Francia.Justamente, destacó lo que estos jugadores vienen realizando en la competencia. “Lo que viene haciendo Diego Schwartzman es increíble, el partido del martes ante Thiem fue una locura. ¿Y de Nadia Podoroska qué decir? Estoy muy feliz por ella, se merece todo. Nos hemos cruzado en Europa para recortar gastos así que sé de sus esfuerzo y es un orgullo”, afirmóLa foto de Roland Garros del encuentro entre Diego Schwartzman y Nadia PodoroskaLa organización de Roland Garros reunió y fotografió juntos a los tenistas argentinos del momento en el estadio Philippe Chatrier. “Los gigantes de la Argentina”, escribieron en las redes sociales del Roland Garros, haciendo un claro juego de palabras con las estaturas de Podoroska (1,70 metros) y Schwartzman (1,67 metros).La tenista rosarina, que venció con un contundente 6-2 y 6-4 a la ucraniana Elina Svitólina, número 5 del mundo, se enfrentará el jueves (10 am) a Iga Swiatek. La polaca de 19 años (54º) viene de derrotar en sets corridos a la italiana Martina Trevisan (159°).El Peque, por su parte, afrontará un trascendental choque contra su amigo Rafael Nadal, a quien viene de eliminar en semifinales del Masters 1000 de Roma. El partido será poco antes de las 10 de la mañana. “Diego parte con ventaja porque tuvo más tiempo de descanso”, reflexionó el español.