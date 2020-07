“Tenía una neumonía bastante grave”

Miércoles 22 de julio de 2020

Pasó una semana desde que Andy Kusnetzoff (49) comunicó en Perros de la calle (lunes a viernes de 9 a 13 por radio Metro) que se había hecho el hisopado por sospecha de Covid-19 y que el resultado fue positivo. Por eso, el conductor se quedó internado en el Sanatorio de la Trinidad pese a que aseguró sentirse bien.“Me dieron de alta, pero no volví a casa todavía porque estoy terminando la cuarentena. Me quedan diez días para poder estar con Flor y con Elena”, dijo en un vivo de Instagram.Con evidentes dificultades para hablar fruto de las secuelas de la enfermedad, Andy explicó por qué tuvo que permanecer internado en la clínica privada: “Fue complicado. Tenía una neumonía bastante grande. Es duro, es como que tenés el cuerpo cagado a palos, no tenés fuerzas para nada y tenés fiebre. Pero lo bueno es que los días pasan y uno se va recuperando”.