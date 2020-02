“Tengo un grado mínimo de cáncer de piel”

Sábado 1 de febrero de 2020

Adriana Salgueiro contó que padece “un grado mínimo de cáncer de piel”.

La actriz y panelista del ciclo Confrontados de canal 9 de Buenos Aires, reveló que padece epiteliomas, lo que la obliga a operarse eventuales lunares malignos que puedan aparecer en su cuerpo.

Salgueiro se refirió a su estado de salud a raíz de la enfermedad que tiene Antonio Gasalla, un cáncer de piel que lo debilita.

Los trastornos de salud que padece Gasalla lo llevarían a levantar definitivamente su actual temporada de teatro en Mar del Plata, mientras se especula por estas horas con la posibilidad de que Marcelo Polino quede al frente del elenco que acompañaba al capocómico hasta marzo.

A propósito de las dolencias que sufre el actor, un coletazo de la cuestión vino a raíz de un problema similar que tiene Adriana Salgueiro, de quien se dijo que sufría el mismo mal que Antonio.

Ella aclaró que “yo tengo epiteliomas que es un grado de cáncer de piel, en mi caso es mínimo. Gasalla tendría el mismo problema pero en un grado más extremo y eso le trae consecuencia que lo debilitan”.

Del lado del humorista no se ha hecho público un diagnóstico oficial, pero se ha hablado de severos problemas en su piel además de una cuestión relacionada a fuertes dolores en una rodilla que le impiden caminar con normalidad.

Tras la confesión de Salgueiro, muchos compararon su cuadro con el de Gasalla y hasta trascendieron versiones de que la actriz estaba muy delicada e imposibilitada de cumplir con actividades cotidianas.

Ante estos rumores, Salgueiro habló: “Es una cosa muy delicada comparar la salud de Gasalla con la mía, porque son grados diferentes. Yo tengo ‘epiteliomas’ -un grado de cáncer de piel- en mi caso mínimo. Pero no tengo lo que tiene Antonio, que en todo caso él lo dirá. Hablaron de hacer por mí una cadena de oración y yo estoy perfecta, quiero que la gente sepa que estoy bien”.

Salgueiro reconoció que toda la vida fue una “loca por el sol” y que eso la llevó a sufrir problemas en su piel, por lo que dejó de exponerse a cualquier contacto solar porque además debe realizar un tratamiento continuo, sobre todo, cuando aparece algún lunar maligno. “Toda la vida tengo que controlarme los lunares que me aparecen; si son malignos me los tengo que sacar”, contó.

“La palabra cáncer da miedo, a mi me dio muchísimo miedo cuando me hablaron de un epitelioma. Estoy pasando un gran momento de mi vida, haciendo teatro y televisión. No quiero que digan que estoy enferma, porque estoy divina”, dijo la actriz en el programa de El Nueve conducido por Rodrigo Lussich y Carla Conte.

“‘Yo tengo epiteliomas y tengo que hacerme un mapeo de lunares y del cuerpo. Cuando detectan algo sospechoso, te hacen una biopsia, y si no pinta bien, te lo operan y lo sacan. Por este motivo tuve que dejar de tomar sol y cama solar. Yo me mataba con el sol y es residual, se va juntando con el tiempo. Hace 20 años que no tomo sol y aún hoy me siguen saliendo lunares que debo atender. La semana pasada me saqué uno en el brazo, y me tomaron una biopsia de la espalda”, continuó.

Mientras tanto, la salud de Gasalla -tema que disparó la confesión de Salgueiro- sigue siendo un enigma. El actor volvió a Buenos Aires para hacerse ver por su médico de cabecera, que le indicará si podrá o no retomar en las próximas horas la temporada en Mar del Plata.

El entorno del cómico asegura que “desde noviembre su salud de deterioró mucho”. El martes el actor suspendió las funciones y el futuro, hasta el momento, es incierto. Fue su amigo Carlos Perciavalle quien contó que Antonio Gasalla padecía cáncer de piel, cosa que ratificó en un móvil con el programa Involucrados (América) en las últimas horas.