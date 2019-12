Tenet, rebeldes e imperiales presentes en el Imax

Lunes 23 de diciembre de 2019 | 19:04hs.

Base Echo Misiones junto con el coleccionista Fabricio Olivera fueron los encargados de la antesala desde el jueves hasta el domingo. Así, Kyle Katarn (Diego Jaquier) un general Imperial, el Mandalorian y el jedi Fabricio se dispusieron a sacarse fotos a todos los que le pedían, tanto niños como adultos.







La muestra armada estaba compuesta por naves y figuras de la saga, tanto de personajes de las últimas entregas como también de las primeras. Aprovechando el estreno, el jedi Fabricio acercó su colección para compartir con los fanáticos que asistieron éste fin de semana.







Completando la muestra, el jedi Kyle Katarn confeccionó un libro de textos sagrados de Luke Skywalker (que aparece en el episodio VIII). Con ingenio y papel teñido artesanalmente, la obra fue custodiada por naves y figuras, así como en la película 'los últimos jedis' fue Luke quien custodiaba estos antiguos textos sagrados.

El traje de Sara Mendoza (28) está hecho de una manera que no hacía falta presentaciones. Chewbacca, con su actitud y calidez resaltaban. Sacando de lado la edad, Sara cuenta que le encanta este traje porque: “Yo amo a este personaje, pero nunca me animaba, hasta que dije OK, es para ésta película”, comentó entre risas y luego de la pausas (la foto con Chewie era obligada) cuenta que le emociona ver los rostros de los niños tan felices así como también de sus padres.







Miembro de la Base Cruz del sur Argentina – Rebel Legion - , pidió asesoramiento a los Comandantes de la Base para la confección del traje que fue Hecho a medida y en Argentina. La actitud, la valentía y la calidez es lo que representa este personaje, presente desde las primeras películas, la cosplayer de Chewbacca afirma que Chewie “es muy buen compañero, amigo y un excelente piloto” .



Lulu Salinas, (38), contó “soy fanatica de Star Wars desde chica”. Vestida con su traje oscuro para representar a un jedi que está más del lado oscuro de la Fuerza, “Así como Anakin” dijo y se ríe.





Entre la multitud sobresale por la presencia y la altura Kylo Ren, quien por momentos se disculpa y se saca una foto con un fanático a punto de entrar a ver la cinta. Martín (34) eligió el representar el lado oscuro. Hace un año y medio es miembro de SWFCP, cuenta que está esperando el sable láser para completar su cosplay y preparando otro sobre piloto imperial.





Dos años pasaron desde que 'los últimos jedis' nos trajeron adrenalina, preguntas y ansiedad sobre cómo cerraría la historia que nació hace 42 años. El día llegó y la madrugada del jueves pasado arrancó con el preestreno de la última película de Star Wars, momento que esperaban todos los seguidores de la saga y que reunió a muchos fanáticos en el Imax de Conocimiento, cosplayers, coleccionistas y seguidores de La Fuerza.Pero antes del inicio de la película tan esperada, un cameo de Warner Bros sorprende a los espectadores, un teatro a punto de estrenar un concierto de música clásica se proyecta en la pantalla del cine. Disparos, efectos y suspenso con el tráiler hecho especialmente con tecnología Imax, la última película de Christopher Nolan anuncia su arribo para el 2020.El sábado y domingo además estuvieron presentes miembros del Star Wars fans club Paraguay, quienes se sumaron para fotografiarse en la previa a las funciones.Diego (28), SWFCP, vino desde Asunción para presentar su cosplay de Poe Dameron, contó que este es su segundo traje, pero siempre es piloto. Coleccionista de figuras, de ropa, le pidió a su amiga diseñadora de modas que le confeccionara el traje de piloto, quien con mucha paciencia confeccionó un traje de la Alianza. “Hay papás que están más emocionados que los hijos”, dijo feliz Diego.Ana Laura (35) se identifica con la Princesa Leia, como una verdadera guerrera y firme ante todas las adversidades, además la actitud de levar adelante las situaciones màs difíciles. De blanco y con el clásico rodete, Ana Laura apuesta al perfil de heroína y guerrera: “los niños reconocen los personajes, vienen a pedirme fotos sabiendo sobre Leia”A no desesperar que 'El ascenso de Skywalker' queda un cartelera una semana más.