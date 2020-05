Jueves 14 de mayo de 2020 | 02:00hs.

Cada fin de semana que pasa sin competencias y cada semana sin entrenamientos suma tensión y ansiedad al mundo del automovilismo. Cuándo volverá el deporte es una incertidumbre y la decisión a esta altura es política y sanitaria.

La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad) tiene listo un protocolo y solamente espera el visto bueno del gobierno de Misiones para empezar a armar un calendario y volver a correr. Lejos de dejar de lado con lo que sucede con la pandemia del coronavirus, quienes forman parte del mundo de los fierros ponen a la salud en primer lugar.

En ese carril y pensando en una posible vuelta, el presidente de la Femad, Oscar Mieres, planteó algunas alternativas y una sería mirar para adentro. Volver a utilizar repuestos nacionales y así abaratar costos para una actividad que ya venía golpeada en la parte económica.

“Hay pilotos que venían pensando en largar, que habían comprado en la cubierta y tenían todo, pero ahora quizás no estarán en condiciones. Se va a poner cuesta arriba. Va a ser más complicado que en enero o febrero de este año”, reconoció el dirigente en cuanto a la posible baja de muchos pilotos cuando regresen las carreras.

Por eso, para Mieres una buena alternativa es la industria nacional. “Llegó el momento en el que hay que bajar un cambio. Tenemos que nacionalizarnos un poquito, hay que volver a las pastillas nacionales”, planteó el presidente de la Femad.

Esa idea tendría, a futuro, un doble impacto. Primero se reducirían los gastos por fin de semana de cada equipo y, además, los fabricantes de repuestos tendrían un mercado directo al cual venderle y así empezar a mover el mercado.

“La federación mantuvo los costos (de inscripción y licencias en las dos primeras fechas) y todavía estamos a la espera de saber si vamos a tener el apoyo o no del gobierno”, contó Mieres, en referencia a otro aporte para bajar gastos.



Seguir pensando

Además de lo económico, lo primero será lo sanitario para que puedan volver las competiciones de automovilismo en Misiones y eso conllevará una decisión política.

“Esto no depende ni de la federación ni de los clubes. Nosotros no nos dejamos estar, seguimos andando. Tuvimos videoconferencias y la gente de la CdA (Comisión Deportiva Automovilística del ACA) nos pasó el protocolo que le presentaron al ministro (Matías Lammens) para que nosotros podamos adaptarlo y nosotros lo presentamos (al Ministerio de Deportes de Misiones) para que sepan que no estamos de brazos cruzados”, avisó Mieres.

“Nosotros no vamos a presionar a nadie. Fuimos la primera federación en suspender la actividad y recibimos las felicitaciones del ministro. Estamos esperando el momento que el gobierno crea conveniente, que no tengamos que volver atrás. Haremos nuestras reuniones, veremos los tiempos. De una vida no se vuelve. El automovilismo puede esperar, puede volver en diciembre, en julio, en agosto, veremos”, reflexionó.

En cuanto a lo que se trata específicamente del protocolo, Mieres contó que “más que nada es para la parte de los boxes”. “Que no sean más de tres personas por equipo. A los mayores de 60 no hay que dejarlos ingresar. Habrá que rellenar una planilla para que queden identificados quienes ingresan”, especificó.

“Todo esto dependerá también de los municipios y de la provincia. Cuando nos dé el OK el gobierno provincial, tendremos que bajar eso (el protocolo) a los municipios, porque hay municipios que no quieren que ingresen otras personas”, expresó.

Allí nació otro tema a resolver. “¿Qué municipio te va a dar el club para organizar una carrera? Sin público, ¿de dónde van a sacar los clubes el dinero para las carreras?”, se preguntó el dirigente.

“Hoy no hay un club que tenga plata para bancarse dos carreras sin público. Esto no va a ser fácil, hay que pensar mucho para ver qué podemos hacer y cómo. El factor económico venía golpeado de 2019, así que imagínense ahora con todo esto”, agregó Mieres.

La Femad está al pie del cañón para que, cuando estén las condiciones, los entrenamientos y luego la competencias regresen. Habrá que pensar mucho adelantó Mieres para sacar adelante a la actividad en un marco que será sin dudas muy complicado y austero, pero con la chance de resurgir, de mirar hacia adentro para salir adelante.