Martes 21 de enero de 2020

En apenas 120 segundos, Defensores de Pronunciamiento encontró dos goles la semana pasada en Santa Inés y se quedó con la victoria por 3-2 en el encuentro de ida de la fase preliminar regional de del Federal A de la Copa Argentina.Pero esta noche hay revancha y el conjunto misionero deberá buscar un triunfo para meterse en la siguiente instancia. A partir de las 21.30 y con el arbitraje de Nahuel Viñas, el Colectivero irá por la clasificación en el estadio de Atlético Villa Elisa.Francisco De Souza confía en poder dar vuelta la serie ante los entrerrianos, aunque sabe que será complicado y que Crucero, primero, debe corregir errores propios.“Creo que hicimos un gran segundo tiempo, ellos se encontraron con los goles. Tenemos que corregir la falta de concentración, pero estamos tranquilos porque recién es primer partido y recién arranca el año”, manifestó el mediocampista brasileño.“Tenemos confianza en dar vuelta la serie, por el partido que hicimos en casa”, agregó De Souza, al tiempo que explicó que “fue una pretemporada muy corta, lamentablemente no pudimos hacer ningún amistoso por el clima y eso no es una excusa, pero se siente la falta de ritmo de fútbol”.Es que desde que se produjo el parate por las fiestas, Crucero no tuvo competencia y el inicio de la Copa Argentina fue su vuelta al ruedo.De Souza se hizo cargo de un problema recurrente para Crucero durante esta temporada: jugar en el Andrés Guacurarí. En algún momento el estadio del Colectivero fue una fortaleza, pero poco a poco el rendimiento en casa dejó de acompañar y el equipo lo sufre mucho.“No estamos sabiendo aprovechar la localía”, se lamentó De Souza y rápidamente agregó: “Hay que cortar esa racha”.El brasileño confía en el equipo y por eso también vaticinó que “en el partido del 26 se va a cortar esa racha”, en referencia a la vuelta del torneo Federal A, en el que Crucero recibirá, justamente, a Defensores de Pronunciamiento.Los goles de visitante cuentan en las series de ida y vuelta y por eso Crucero estará obligado a ganar por dos tantos de diferencia para avanzar sin problemas. Si el 3-2 se repite, pero en favor de los misioneros, habrá penales en la ciudad entrerriana.Además del encuentro de Crucero, hoy se jugarán otros dos partidos de la fase preliminar regional de del Federal A de la Copa Argentina.En Resistencia y desde las 21, Sarmiento será local en el estadio Centenario ante Chaco For Ever, en el clásico de esa provincia. Ese encuentro será válido por la ida de esa serie.Por otro lado, Güemes de Santiago del Estero recibirá a Central Norte, en la revancha de su llave, tras el 2-2 de la ida en Salta.