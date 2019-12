“Tenemos continuidad política y económica que nos permite tomar decisiones con rapidez”

Domingo 29 de diciembre de 2019 | 06:05hs.

Herrera Ahuad con el ministro de Trabajo El gobernador Oscar Herrera Ahuad junto a la ministra de Trabajo, Silvana Giménez, se reunieron ayer con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni.

El mandatario provincial explicó a este matutino que junto al ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, se presentaron documentaciones requiriendo la restitución del fondo de Interzafra, cuyo monto se eleva a unos 80 millones de pesos.

Además, Herrera Ahuad junto a sus pares de Formosa, Chaco y Santiago del Estero, firmó el convenio de incorporación de los santiagueños a la red Capricornio. Los mandatarios coincidieron en destacar la incorporación de Santiago del Estero como socio estratégico en la comunicación que permitirá el avance de la red de fibra óptica al resto del país.

Trabajo en conjunto, la apuesta del comercio

Oscar Herrera Ahuad, como médico no descuida los detalles y exige a sus colaboradores atender todas las demandas cotidianas de los misioneros.Como apasionado del automovilismo, sabe que debe pisar el acelerador a fondo para afrontar la crisis nacional y llegar a la meta.Como fanático del fútbol de salón, es consciente que un triunfo no se logra solo, sino con ayuda de todo el equipo.Con el mismo dinamismo que le imprimió a su gestión siendo ministro de Salud o vicegobernador, ahora le puso velocidad a su administración como gobernador para atender las urgencias que vienen desde la Nación con todos los cambios, a raíz del paquete de leyes, pero también para aprovechar el vínculo como aliado de la administración del presidente Alberto Fernández.En los pocos días de gestión, ya tomó contacto con varios ministros además de repetirse los encuentros con el mandatario nacional.Todo ello, sin descuidar lo que se viene para la administración provincial, donde renovó colaboradores y pretende un Estado moderno y dinámico, brindando rápidas respuestas a las cotidianas demandas de la sociedad.El gobernador destacó que se enfrentará un nuevo año con una política provincial bien administrada, que llevó a lograr una gestión “ordenada, con superávit y confiable”.Además de “austera, no sólo en momentos de crisis”. El mandatario provincial resaltó la importancia de gobernar una provincia desendeudada.“Esto nos permite, por ejemplo, financiar programas a bajas tasas a través del Fondo de Crédito Misiones”.Recordó las intervenciones que viene realizando el Estado provincial, “logrando con ello un menor impacto en la caída del consumo, mediante planes como los Ahora que seguiremos potenciando”.Resaltó que se pretende ahora con Rentas de Misiones, una mayor cercanía con la gente, generando alternativas a los contribuyentes.En tal sentido mencionó que acaba de lanzarse un sistema de gestión on line y una importante moratoria para los contribuyentes.Según Herrera Ahuad, “el adecuado manejo de los recursos, permite a Misiones conservar su autonomía”.Con ello además indicó “se puede sostener el concepto y el proyecto misionerista de vivir de lo nuestro pero también reclamar lo que nos corresponde”.Afirmó que Misiones está en el “camino de afianzar la política pública que sea a favor de los misioneros”.A modo de ejemplo, citó que el presupuesto de Misiones, tiene como eje resolver la cuestión social.El mandatario provincial resaltó como positiva la apertura demostrada por el gobierno nacional de plantear los problemas de las provincias en una mesa federal.Respecto de lo que viene para el 2020, mencionó algunas proyecciones que maneja.Afirmó que tras tanto tiempo de caída de la economía en el país, puede haber una recuperación, sobre lo cual se mostró optimista.Sobre la relación con la administración del presidente Alberto Fernández, calificó que es de respeto además de brindarle las herramientas para gobernar. Ello al destacar “el acompañamiento desde nuestro sector político, ayudando en un contexto complejo”.No obstante la buena relación, dejó en claro que desde Misiones se seguirá reclamando a la Nación por más coparticipación, al plantear aquella gran desigualdad de lo que se envía a la Nación y lo que se recibe a cambio. Es decir, apuntar a bajar esa diferencia. Consideró que por ello debe compensarse a la provincia y que ello será una cuestión irrenunciable. Entre los reclamos en ese sentido, incluyó recursos de la caja previsional, los fondos del tabaco y docente. Los recursos por los planes forestales, entre otros aspectos.Sobre las diferencias entre la Nación y provincia, remarcó que “Misiones tiene continuidad política y económica. Esa continuidad, al estar además documentada, permite tomar decisiones con rapidez”. En cambio, añadió, el gobierno nacional se está acomodando y en el medio, tomando las actuales decisiones.En cuanto a Misiones, en educación, sostuvo que se avanzará en las diferentes áreas, apuntando a la consolidación de la política educativa disruptiva. Apoyando fuertemente a la educación universitaria, a la conectividad y tecnología puesta al servicio de las instituciones educativas como las escuelas agrícolas. Brindando fortalecimiento y aulas satélites en toda la provincia. Del mismo modo, anunció que acompañará a las escuelas técnicas, al considerarlas en este tiempo muy importante además de la inclusión escolar desde edad muy temprana a los niños, brindándoles mayor contención.Del mismo modo indicó que habrá una fuerte formación de recursos humanos. Resaltó en particular la primera promoción de médicos que realizaron sus estudios íntegramente en la provincia, a través de la Universidad Católica de las Misiones (Ucami). La carrera de Medicina en la Ucami fue acreditada en 2013 por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) y comenzó a dictarse al año siguiente y ahora, comenzaron a surgir los primeros egresados. Afirmó que representa una fuerte apuesta política y que se espera se vaya expandiendo. A su vez, el mandatario recordaría la decisión de incorporar a los Agentes Sanitarios, con relación de dependencia. Durante el discurso brindado ante Diputados el pasado 10 de diciembre, había anunciado que serían en esta primera etapa 500 becarios que cumplían con los requisitos. Afirmó que la tarea de prevención continuará de manera intensa.En el sector agrario recordó que lo que viene es un mayor fomento de la actividad ganadera, en mayor y menor escala. Afirmó que básicamente se apunta al ciclo completo de la ganadería, es decir desde la cría hasta la recría de los animales.Como intervenciones directas que viene realizando el gobierno de la provincia, recordó la ayuda brindada a las cooperativas yerbateras mediante créditos con baja tasa a fin de poner en marcha la zafra de la cosecha de la yerba mate. Ello además de poner énfasis en la importancia de la apicultura familiar pero fundamentalmente, afirmó, que “es vital estar cerca de los colonos para que la agricultura familiar sea el pilar para el desarrollo de la provincia”.En la industria, resaltó el crecimiento e importancia del proyecto provincial de innovación industrial, ponderando los avances de los polos Tic; además de resaltar que en el primer semestre del próximo año ya estaría operando el puerto de Posadas. Resaltó el hecho de que la hidrovía quedará bajo el control de la provincia.Para el desarrollo de las industrias consideró clave la presentación realizada esta semana del “Plan Estratégico Energético Provincial”.Se detalló un proyecto a concretarse entre 10 a 20 años, para lo cual se requiere de financiación. A su vez, en la presentación se hizo referencia al plan de energías renovables, que busca nuevas formas de incorporar fuentes de generación a la matriz energética.En materia de deporte, recordó la fuerte inversión en el área y sobre todo el desarrollo que tuvo en este tiempo en la provincia. “Misiones tiene política de Estado es inclusiva y brinda igualdad de oportunidades”, añadió. Destacó que en dicho campo se cultivan valores y la importancia de contar un Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard).En turismo mencionó el crecimiento logrado por Misiones como destino turístico del país. Ponderó además la creciente presencia de misioneros en arroyos y balnearios, que fueron posibles por inversiones en infraestructuras realizadas.El sector económico buscará, el próximo año, una salida para la profunda crisis en la que quedó inmersa.Para ello, el trabajo en conjunto entre el Estado y el sector privado será clave y es uno de los objetivos que encararán a lo largo del 2020.Al respecto Alejandro Haene, titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM), afirmó que “en esta situación, lo que necesitamos es recrear y que se originen las condiciones para vender a corto, mediano y largo plazo; sobre todo, para que el consumo interno vuelva a creer”.En este sentido, consideró que resultará clave que el próximo año se creen alternativas para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas del país. “Debería haber un tratamiento diferencial para las economías regionales, sobre todo aquellas que está exportando cuando liquidan las divisas. Es clave una revisión total para recobrar la competitividad, con fomento a toda la cadena productiva”, precisó en diálogo con El Territorio.Al mismo tiempo que agregó: “El próximo año, sin lugar a dudas, buscaremos hacer una fuerza en conjunto para que a todos los sectores de la economía les vaya bien. Y para ello, tiene que estar acompañado de una buena situación para los servicios, las industrias y todo lo que tenga que ver con las ciencias del conocimiento, sin gravámenes de por medio, para que todos los sectores puedan crecer en conjunto y de manera sostenida”.Para ello, Haene explicó que será clave el trabajo mancomunado entre Nación, la Provincia y el municipio, con el objetivo que desde la cúspide gubernamental se preparen líneas de acción para revertir la difícil coyuntura.“Necesitamos el aporte en conjunto de todas las cámaras del interior de la provincia. El diálogo entre el sector privado y público será el gran objetivo para el próximo año. Hay algunos puntos trabajados, como por ejemplo, un relanzamiento del programa provincial Ahora Misiones, que sirvió para evitar la merma en el consumo y tuvo un rol preponderante para el sector comercial. Creemos que el próximo año traerá consigo una gran esperanza, de recuperar ese terreno que se perdió en 2019, pero apostamos a la preparación desde los gobiernos a más consideraciones para salir hacia adelante”, contó el titular de la CEM.