Temporal pegó fuerte en Alba Posse y causó daños en otros cinco municipios - El Territorio Misiones

Lunes 28 de septiembre de 2020 | 07:00hs.

Cambio climático

“Se trató de un frente de tormentas que se activó en la zona Centro, al encontrarse con esta masa de agua calurosa y seca. Se activa este frente con un gran desarrollo vertical, cayó granizo, afectó a las plantaciones de tabaco, hubo ráfagas de viento de entre 80 y 100 kilómetros por hora. La lluvia en forma puntual alcanzó los 20 y 30 milímetros, pero en determinadas zonas no llovió, pero hubo ráfagas, granizo y actividad eléctrica”, explicó Marcelo Kusik, pronosticador de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología.

“Siempre que se desarrollen tormentas dentro de la masa de aire calurosa, hay mucha energía para liberar. El cambio climático lo que hace es que haya más calor, más energía para liberar, lo libera en forma de viento, de granizo, de tornado. Estamos en septiembre y se registran temperaturas por encima de los valores estimados para el verano; hablamos de un cambio climático que aumenta su intensidad”, reflexionó.

Con información de corresponsalías

Un temporal caracterizado más por fuertes ráfagas de viento que por precipitaciones se registró entre la madrugada y la mañana de ayer causando daños en varios municipios, como voladura de techos, árboles caídos y cortes de luz. No hubo heridos ni víctimas mortales.La zona más afectada fue la costa del río Uruguay, con Alba Posse como el municipio que registró mayores consecuencias, con un saldo de 25 familias damnificadas y un establecimiento escolar destruido en un 80 por ciento.Lo que vecinos de la zona calificaron como un “mini tornado” destruyó parte de la Escuela N° 292, del paraje Tres Bocas.El meteoro también dañó unas 20 casas en otras comunas, además de afectar galpones y plantaciones.Fuertes ráfagas de viento destecharon parte de la edificación, aunque el daño mayor fue producido por la caída de árbol sobre un lateral de la escuela. Al lugar asistieron bomberos, docentes y vecinos de la comunidad, quienes evaluaron daños y comenzaron tareas de limpieza y rescate de elementos.Además de Alba Posse, el temporal impactó al menos en otras cinco localidades: San Vicente, El Soberbio, Dos de Mayo, Campo Grande y Montecarlo (ver página 4).El casco urbano del municipio de Alba Posse se encuentra en Santa Rita, donde funciona todo lo referido a los servicios del Centro Cívico. A unos cuatro kilómetros de allí se ubica el paraje Tres Bocas, donde se desató el vendaval.“La situación era horrorosa. Plantas de 40 años que se tumbaron arriba de las casas como si fuesen de papel. Es la imagen de una tragedia, tenemos que dar gracias a Dios que no hubo que lamentar víctimas”, contó en diálogo con El Territorio, Lucas Gerhardt, intendente de Alba Posse.Relató que recibió un llamado a las 6 de la mañana de ayer: era la directora de la escuela.“En ese mismo momento vamos a la escuela, estaban todos los vecinos traumados y llorando. Una familia con un niño de seis meses que se quedó sin techo. Estaban en shock”, indicó.De acuerdo a un relevamiento concretado por la Policía de Misiones en la jurisdicción de Aristóbulo del Valle, las inclemencias climáticas alcanzaron a varios parajes.Ante la voladura de techos y caídas de árboles, las familias se autoevacuaron. Algunas en casas de vecinos y otras en la parroquia del lugar, según precisó el jefe comunal.Ante lo ocurrido se activó el Comité de Crisis local con la participación de División Bomberos Voluntarios y se detalló que no se registraron heridos, únicamente daños materiales.La Municipalidad asistió a las familias con alimentos y coberturas para el techo.En horas de la tarde, el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, se acercó al lugar del temporal y recorrió la zona junto al alcalde y un equipo de operarios.“Estamos muy agradecidos con el gobernador, que se comprometió a reconstruir la escuela”, señaló Gerhardt y agregó que hoy continuará el trabajo de reconstrucción para que las familias puedan regresar a sus hogares.En otras novedades, entre las 6 y 7.25 se registraron lluvias y fuertes vientos, y en algunos sectores se constató la caída de escasa cantidad de granizos en la localidad de Campo Grande, en donde cuatro viviendas de madera resultaron dañadas con voladuras de techos de zinc en el barrio Olería.