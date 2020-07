Temporal de viento y granizo afectó a decenas de familias en toda la provincia

Miércoles 1 de julio de 2020

Por Denis Prieto y Victoria Bergunker

politica@elterritorio.com.ar La intensa tormenta de lluvia, viento y granizo que se desató en horas de la madrugada afectó a gran parte de Misiones y se fue extendiendo durante la mañana hacia el resto de la provincia. El temporal provocó voladuras de techos y se registró caída de granizo en varias localidades. Vientos arremolinados provocaron serios daños sobre todo en la zona Centro, donde el temporal impactó de lleno.

Según los datos de la Oficina de Prevención de Riesgos Ante Fenómenos Naturales (Opad), cayeron 50 milímetros de agua en la capital provincial, granizó alrededor de las 3 y posteriormente cerca de las 8.30 (de manera más intensa). Las ráfagas de viento alcanzaron los 56 kilómetros por hora a las 8.49.

En Posadas los principales daños se registraron en los barrios periféricos y asentamientos o aquellos con acceso por calles de tierra. Según datos aportados por Defensa Civil, familias afectadas reportaron daños y solicitaron asistencia en los barrios Prosol I y Vecinos Unidos de la ciudad de Posadas, en el barrio La Ripiera de Garupá, y también registraron inconvenientes por el clima en Santa Ana.

El Territorio se acercó hasta el barrio Prosol I, uno de los más afectados por el temporal, donde dialogó con familias que sufrieron voladuras de techos e inundaciones dentro de sus viviendas y se mojaron todas sus pertenencias.

Ángel Oscar Prill (18), comentó: “Yo vivo solo, no recibo ayuda de nadie, vendo cosas en la calle, compro lo que puedo. El inconveniente con esta lluvia que se vino es que la chapa está muy vieja, tiene huecos, el agua me mojó todo el colchón. Necesito chapas sobre todo, ya me pasó esto otras veces, sí o sí tengo que reforzar el techo. Yo construí mi casa con ayuda de mi hermano, cobré el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y con eso compré la madera”.

Por su parte, Martín Monyor (22), quien vive junto a su esposa y tres hijos a pocos metros de la casa de Ángel, lamentó las pérdidas ocasionadas por la tormenta: “El problema fue con el techo, se filtró el agua y en la parte del baño directamente se voló, teníamos techo de cartón. Ahora nos dieron colchón, frazada y una lona. Pero también necesitamos chapas, ropa para los chicos y mercadería. Nosotros nos arreglamos pero estaría bueno tener un poco más de comodidad”. Los interesados que deseen colaborar con la familia, pueden hacerlo escribiendo al teléfono de Johana, su esposa, al 3765-053017.

En la zona céntrica de capital provincial también hubo calles anegadas y problemas con el tránsito, principalmente en algunas esquinas céntricas donde, debido al gran acumulado de agua y a las bocas de tormenta tapadas, se generaron algunos desbordes que complicaron la circulación de autos y peatones.

Por su parte, Jorge Atilio De León, subsecretario de Protección Civil de Misiones, sostuvo en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7: “Las tormentas están afectando y mucho a la zona Centro de la provincia”. El funcionario señaló que en las localidades de Jardín América, Hipólito Yrigoyen, Gobernador Roca, Alberdi, Campo Ramón y Campo Viera se registró voladura de techos en numerosas viviendas.

En plena asistencia, De León recomendó a los vecinos no salir de las casas y buscar refugio en un lugar seguro ante una situación similar.

Por otro lado, después de tres años, el cauce del arroyo Persiguero sobrepasó el puente sobre la ruta costera 2, entre Santa María y Concepción de la Sierra.

Por ello se dispuso ayer el corte del tránsito hasta nuevo aviso.



Caos en Oberá

La fuerte tormenta de lluvia, viento y granizo que se desató sobre Oberá generó caída de árboles y voladuras de techos en diferentes sectores de la ciudad. El centro de Oberá fue un caos por la caída de árboles y carteles. En tanto, la tormenta afectó la provisión del servicio eléctrico.

El antiguo edificio del Correo Argentino sufrió parte de la voladura del techo. Asimismo, en barrios como Sapucay y Villa Gunther se produjo el anegamiento de viviendas, aunque la comuna no informó sobre la necesidad de evacuar familias.

Villa Bonita, ubicada en el municipio de Campo Ramón, sufrió el paso del temporal con vientos de variada intensidad, lluvia y granizo, que provocaron daños en 40 viviendas.

El fenómeno climático afectó principalmente viviendas en la zona urbana, lindantes a la ruta 103 en barrio Evita, Boattini y Primero de Mayo. El intendente José Luis Márquez Da Silva recorrió las zonas afectadas con desprendimientos parciales y totales de techos. Se registró además la caída de postes de alta y media tensión, postes del servicio de cable y hasta la antena de la estación de radio FM Horizonte fue destruida, producto de la fuerza del viento.

Trabajó el equipo de Obras Públicas de la Municipalidad con empleados para el despeje de calles, ayuda a los vecinos damnificados y asistencia con alimentos.

El jefe comunal envió a Posadas un camión municipal para traer chapas de zinc provenientes de Defensa Civil. No se registraron heridos.

En tanto, la comunidad guaraní El Chapá, ubicada en Colonia Alberdi se vio afectada por la tormenta de viento y granizo de la madrugada y mañana de este martes. El cacique Hilario Castillo contó que varias casas fueron arrasadas por el temporal y que hay familias a la intemperie. En la comunidad viven unas 35 familias y son alrededor de 120 personas.



Daños en Centro y Norte

En la mañana de ayer, la localidad de Ruiz de Montoya, al igual que buena parte de Misiones, fue muy afectada en la zona urbana y la zona de la ruta provincial 7 por la tormenta.

“Tuvimos muchos daños materiales: el tinglado del Club Flor de Tung fue destechado parcialmente, un emprendedor local que estaba armando su taller perdió todo el tinglado porque fue arrancado del lugar y las pérdidas fueron totales y otros domicilios sufrieron la caída de ramas y árboles pero sin provocarles daños mayores”, informó Viktor Vogel, intendente del lugar.

Pasado el mediodía, un importante equipo de trabajo del municipio se acercó hasta la Aldea Ambay Poty ubicado sobre la ruta provincial 7, donde los daños fueron totales.

“Hay muchas familias que se quedaron sin colchón, sin frazadas, sin sus casas, sin nada, los árboles se les cayeron encima y perdieron todo, estamos trabajando en el lugar, nos repartimos un poco para llegar a distintos sectores afectados”, indicó el alcalde.

En Puerto Rico el viento derribó las carpas en el único acceso habilitado de ingreso a la ciudad, ubicado en avenida 9 de julio y ruta nacional 12. Según los datos de la Unidad Regional IV, se registraron daños en tres gazebos que se hallaban instalados en ruta nacional 12 y avenida 9 de Julio.

Así también, según información de la UR VI de Alem, un poste cayó al costado de la ruta 14 a la altura del kilómetro 826. Allí efectivos se dirigieron a fines de que la caída no obstaculice el tránsito y dieron intervención a la empresa prestataria de energía para subsanar el daño.

En Gobernador Roca, hubo un total de cinco familias afectadas por las precipitaciones y están siendo atendidas por policías y la comuna local. “Fue muy intenso el viento y volaron techos de viviendas y una escuela”, destacó De León.

También en Roca y Olegario Víctor Andrade los daños fueron “incalculables” para los productores, dijeron desde ferias francas. El fenómeno afectó con dureza a la producción e infraestructura de los trabajadores de la tierra.

Por otra parte, en distintos sectores de Aristóbulo del Valle hubo vientos que ocasionaron voladuras de techos y también caída de árboles, uno de ellos sobre la ruta provincial 9 de Colonia Mavalle.

En el área de cobertura de la Unidad Regional XIII, en San Ignacio, dos familias resultaron damnificadas con daños en los techos de sus viviendas. En tanto que en Loreto, resultó dañado un tinglado sobre ruta 12 y provincial 216, en el acceso a la localidad. También se produjeron caídas de árboles.

En Montecarlo, cerca de las 11, se registraron fuertes ráfagas de viento e intensas lluvias que provocaron la caída de ramas de gran porte, afectando el servicio de energía eléctrica. También provocó la rotura del arco sanitizante de la rotonda de acceso sur y la carpa de control, donde están apostados personal policial y de salud.

Más de 20 familias perdieron sus techos y los barrios Guatambú y Palomar están entre los más perjudicados. Un equipo municipal encabezado por el intendente Jorge Lovato recorrió la zona para contener a las familias que afortunadamente no necesitaron ser evacuadas ya que pudieron refugiarse en domicilios de familiares y por la tarde recibieron materiales para reparar los daños.

Por otra parte, la tormenta con fuertes vientos ocasionó numerosos inconvenientes y daños en el sistema eléctrico.

Los usuarios que están en la zona industrial sobre Ruta 12 hacia el barrio San Luis, Guatambú, Caraguatay y algunas zonas de El Alcázar hasta Luján, también quedaron sin servicio debido a cortes de líneas eléctricas provocadas por la caída de árboles y ramas caídos sobre ellas.

Todos los equipos de la Cooperativa de Electricidad de Montecarlo redoblaron esfuerzos para restablecer el servicio.

Sobre la costa del Uruguay, en El Soberbio, la fuerte tormenta que duró unos diez minutos dejó postes de luz caídos y chapas desparramadas. Los barrios más afectados fueron 15 Viviendas, Iprodha y 10 Viviendas. En el casco céntrico también se registraron daños en el arbolado y cayó una antena radial.

En Iguazú se registraron chaparrones con caída de granizo pequeño y salidas esporádicas del sol, no obstante cerca del mediodía ingresó el temporal por el oeste proveniente de Paraguay y generó caídas de postes, árboles y voladuras de techos, además de la caída del tendido eléctrico que dejó a la ciudad sin energía por varias horas.

Los Bomberos Voluntarios trabajaron para restablecer la circulación en las calles que quedaron anegadas por los árboles y ramas, en tanto que Defensa Civil y Acción Social asistieron a las familias que solicitaron ayuda.

Además, en la calle Tambor de Tacuarí sobre el puente del arroyo Tacuara se registró la caída de un árbol sobre un automóvil estacionado que provocó a su vez el corte el suministro de energía eléctrica de la zona.

En Puerto Libertad se registró la caída de un árbol sobre una vivienda y voladura de techos en distintos barrios, al igual que en la localidad de Wanda, donde trabajó personal municipal y bomberos voluntarios.

En Puerto Libertad prácticamente no hubo corte de energía mientras duró el corto temporal; en tanto que en Wanda sí, por prevención, el fluido eléctrico faltó por espacio de una hora y media.

El fuerte temporal afectó durante la mañana de ayer también a varias zonas del departamento de Itapúa. Las fuertes ráfagas de viento, que alcanzaron los 94 kilómetros por hora en Encarnación, dañaron estructuras en el distrito de Itapúa Poty, y hasta cultivos en Bella Vista.



Cesó el alerta

Las condiciones mejoraron progresivamente de Sur a Norte entre la mañana y la tarde de ayer, tal como había indicado el Servicio Meteorológico Nacional y cesó el alerta por lluvias y tormentas fuertes en Misiones.