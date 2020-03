Temporada inaugurada

Domingo 1 de marzo de 2020

Por Roxana Ramírezdeportes@elterritorio.com.ar

177 Los atletas que compitierpn ayer en la pista del Cepard en un arranque de temporada excelente para la Federación Misionera.

Merecido homenaje Caso, del Ministerio de Deportes, el homenajeado Carlos Ripoll, junto al juez Pardo y la presidenta de la Fema, Hippler. | Foto: Natalia Guerrero El ex atleta Carlos Ripoll tuvo ayer un emotivo homenaje con el torneo que llevó su nombre.

Además, tanto la Federación Misionera de Atletismo como el Ministerio de Deportes, les entregaron plaquetas por su aporte al atletismo tanto como atleta como colaborador. El ex atleta Carlos Ripoll tuvo ayer un emotivo homenaje con el torneo que llevó su nombre.Además, tanto la Federación Misionera de Atletismo como el Ministerio de Deportes, les entregaron plaquetas por su aporte al atletismo tanto como atleta como colaborador.

La pista sintética del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard) se llenó ayer de atletas que protagonizaron una jornada espléndida y así abrieron la temporada de la Federación Misionera de Atletismo (Fema) en el marco del primer torneo provincial.Además, entre el jueves y ayer se realizó el curso para la formación de jueces a cargo de Jorge Pardo, disertante internacional y presidente de la Comisión de Jurados y Competencias de la Confederación Argentina de Atletismo (Cada).Desde temprano, con un descanso en la siesta, y hasta que bajó el sol, fueron 177 los atletas que dieron lo mejor de sí en la primera cita, que además de atraer a lo mejor de la provincia tanto en convencionales como en adaptados, tuvo la presencia de atletas que llegaron desde Corrientes capital y Virasoro, así como de Resistencia, Chaco, por lo que el tinte fue regional.La competencia comenzó con las pruebas marcha atlética (3.000 y 5.000 metros), también hubo carerras de 80, 300, 600, 1.000 y 3.000 metros llanos; 80, 100 y 110 metros con vallas; saltos en largo y alto; lanzamientos de bala, martillo y jabalina; en las categorías U16, U18, U20, Mayores, Master.Asimismo, fue grata la presencia de atletas con discapacidad que llegaron desde distintos puntos de la provincia que trajeron lo mejor como el atleta eldoradense representante argentino en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, Jonathan Avellaneda quien se impuso en salto en alto y la obereña Mahira Bergallo, actual primera del ranking del Comité Paralímpico Internacional en lanzamiento de bala U20.Asimismo, la obereña Martina Prieto (15) se lució con su lanzamiento en jabalina y se impuso con una marca de 40,37 metros que dá para ilusionarse en este inicio de año.“Me fue bien no esperaba la marca que hice porque hace mucho no lanzaba, estaba en la pretemporada, que fue más que nada la parte física y técnica, y fue bastante lindo empezar así”.Además, la destacada atleta medallista en los Juegos Evita y con presencia en el Sudamericano Escolar, en Arequipa, se entusiasma con este 2020. “Tengo muchas ganas de ir al Sudamericano U18 este año que se hace en Paraguay y tengo que lanzar 47 metros, hoy lance 40, pero mi marca es de 42 metros”.Por su parte, la sanpedrina Eliana Rosa (14) logró la coronación en los 600 metros y también compartió su felicidad. “Me fue bastante bien, la verdad no me esperaba este resultado y estoy muy feliz”.La misionera que el año pasado fue oro en sub 14, 800 llanos en los Evita, apunta a seguir mejorando sus tiempos sobre todo porque está entre los atletas argentinos que forman parte del programa nacional del Enard con vistas a los Juegos Olímpícos de la Juventud Dakar 2022.Eliana hace tres años se inició en el atletismo y sus condiciones, acompañadas por su altura y largas piernas, fueron rápidamente captadas por su profesora en el colegio. “Siempre me gustó correr y competir contra los varones y como algunas veces los ganaba la profe me dijo que entre al equipo y ahí me sumé y seguí hasta ahora”.La presidenta de la Federación Misionera de Atletismo, Ofelia “Muchi” Hippler, destacó el acompañamiento de los atletas del NEA y se entusiasma con su meta de hacer que la pista del Cepard, inaugurada en noviembre del año pasado, sea considerada un centro regional de desarrollo en atletismo.“Tuvimos una hermosa participación, vamos empezando a cubrir las expectativas en cuanto a la participación tanto de atletas misioneros, como la de equipos de Corrientes capital y Virasoro; y de Resistencia, Chaco, que nos pidieron participar y así se está ampliando la expectativa de llegar a ser un centro regional de ofertas atléticas”, reflexionó.El torneo llevó el nombre de Carlos Alberto Ripoll, rindiendo homenaje a la trayectoria del exatleta y Hippler subrayó esta dedicatoria. “Hemos decidido que todos los torneos lleven especialmente un nombre y este, que ya establecimos que va a ser permanente y que se va a hacer en el Cepard, lleve el de Carlos Ripoll, un atleta reconocido de avanzada edad, pero con un dinamismo y optimismo para seguir trabajando, que lo hace único; además nosotros tenemos su permanente colaboración y queríamos agasajarlo de esta manera, poniendo su nombre”.Asimismo, tanto la federación como el Ministerio de Deportes le otorgaron reconocimientos. “Nos parece muy importante de esta manera dar a conocimiento de que el atletismo no está surgiendo recién ahora en estos últimos años sino que atletismo en Misiones tiene historia”, acotó Muchi.Por último, la mandamás del la Fema, recordó con congoja al querido atleta olímpico Braian Toledo, recientemente fallecido en un accidente en su moto, que estuvo presente en la inauguración de la pista en Posadas en noviembre. “Estaba en el pico de su carrera por eso duele, pega fuerte y da mucho dolor en el alma… sabemos que esto puede suceder, pero con Braian fue algo muy particular porque hay chicos de Misiones con vivencias muy parecidas; incluso el año pasado estuvo en la inauguración de la pista, pero bueno la vida es así”.El primer torneo provincial tuvo la organización y fiscalización de la Fema y el acompañamiento del Ministerio de Deportes y la Dirección General de Deportes de la Municipalidad de Posadas.