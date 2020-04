Temor por el regreso de la actividad no esencial

Domingo 12 de abril de 2020

España entró ayer en su quinta semana de confinamiento por la crisis del coronavirus con la pandemia en retroceso y la tasa de mortalidad diaria ralentizada, pero también la incertidumbre y preocupación por un repunte a partir de mañana, cuando se retomará la actividad económica no esencial suspendida desde el 30 de marzo.Tras resistirse durante dos semanas, el gobierno progresista encabezado por el socialista Pedro Sánchez decidió endurecer el confinamiento cerrando la actividad económica no esencial pero por un periodo muy limitado con el objetivo de evitar el colapso del sistema de salud cuando se esperaba llegar al pico de contagios.El plazo culminó el 9 de abril, con lo que tras los feriados de Semana Santa, España volverá a reabrir algunas fábricas y empresas que hibernaron en los últimos días, así como el regreso a la actividad de trabajadores de la construcción, una decisión que no es compartida por algunos expertos y autoridades regionales del país, entre ellos el presidente secesionista de Cataluña, Quim Torra, quien pide mantener el confinamiento total.España registró 510 nuevas muertes en las últimas 24 horas, la cifra más baja en 19 días. Aunque la sociedad española tuvo que lamentar la perdida de más vidas, la cifra diaria de muertos por la pandemia es la menor desde el 23 de marzo.