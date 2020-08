Telecomunicaciones: el decreto del gobierno obtuvo dictamen favorable - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020

En cambio, el actual titular del Enacom, Claudio Ambrosini, aseguró que está “muy lejos” del espíritu del DNU pensar en “estatizaciones” y reafirmó que la idea apunta a “sentarse con las empresas y pedirles que acompañen la marcha de la economía”.





La Asociación de Usuarios de Internet ponderó la medida

El presidente de Asociación Argentina de Usuarios de Internet, Sergio Salinas Porto, aseguró que el DNU que declara esenciales los servicios de telefonía móvil y fija, internet y cable “garantiza la libertad de expresión” y “democratiza el acceso” a la comunicación.



“Veníamos planteando hace un tiempo, más de 80 organizaciones, que fueran declarados servicios públicos esenciales para generar tarifas justas y el desarrollo en infraestructura en todo el país”, indicó Salinas Porto.



Para graficar la situación existente, mencionó que cada vez que un usuario quería “retirarse del cable ofrecían una tarifa 70% menor”, de lo que se deduce que con ese valor rebajado “tampoco perdían” y que lo que hacían era “cobrar tarifas excesivas”.



Por tal razón, sostuvo, “este decreto democratiza el acceso y genera la posibilidad de tener tarifas más justas al tiempo que amplía la injerencia del Estado en cuanto a infraestructura”.



En este sentido, calificó al decreto dictado el viernes último por el presidente Alberto Fernández “como altamente importante” porque las dos empresas que brindaban este servicio habían generado “un oligopolio” y advirtió que habrá que “estar atentos al discurso de ‘fake news’ que ya se empezó a instalar”, del lado de las empresas.





La Comisión Bicameral del Congreso emitió ayer dictamen favorable al decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado por el gobierno que declara como “servicios públicos esenciales” a la telefonía móvil, internet y la TV paga, en un plenario que no contó con la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio.El Decreto de Necesidad y Urgencia fue respaldado con la mayoría que ostenta el Frente de Todos que tiene nueve de los 17 miembros en esa estratégica comisión, que conduce el diputado oficialista Marcos Cleri.En un plenario -que se extendió por espacio de casi tres horas-, los diputados y senadores del oficialismo defendieron la decisión de declarar como servicio esencial a la televisión paga, internet y la telefonía celular y fija, de suspender los aumentos hasta fin de año y criticaron la decisión de los legisladores de Juntos por el Cambio de impugnar la convocatoria a la reunión.Los diputados y senadores opositores argumentaron -en una carta- que la citación a la comisión “no se realizó con 48 horas de antelación” y objetaron que el protocolo que permite el funcionamiento virtual venció en Diputados el pasado 7 de agosto.Desde el oficialismo, Cleri defendió la validez de la citación a la comisión al señalar que se hizo con 48 horas de anticipación y recordó que, por tratarse de una comisión especial, el cuerpo “puede funcionar de forma remota y dictaminar también en forma remota”.De hecho, el diputado nacional del Frente de Todos puso de relieve que la comisión funcionó “antes que el protocolo esté vigente” y logró dictaminar sobre la validez de decretos del Poder Ejecutivo previo a la aprobación de ese acuerdo para que la cámara funcione de manera de remota, con la presencia de la oposición.Desde Juntos por el Cambio, en un comunicado, señalaron que los legisladores oficialistas de la Comisión Bicameral “avanzaron en la aprobación de cuatro DNU violando el Reglamento de funcionamiento de la Cámara de Diputados y la ley de DNU, pese a que los legisladores de Juntos por el Cambio impugnaron la convocatoria a la reunión”.Por su parte, el presidente de la Comisión de Comunicación e Informática de la Cámara baja, Pablo Carro (Frente de Todos), consideró que el DNU fue una “decisión acertada” del gobierno y pronosticó que “no afectará las inversiones del sector”.La ex presidenta del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) durante la gestión de Cambiemos, Silvana Giudici, fue crítica con relación al DNU por considerar que los objetivos a los que apunta la norma se logran “con políticas públicas que no necesariamente consistan en regular un mercado que no debe ser regulado estrictamente con precios, con tarifas”.Planteó que, por el contrario, debe “fomentarse la competitividad para lograr tarifas a la baja”, evaluó que el país necesita “un shock de inversión con reglas de juego claras” para el sector y remarcó: “En ningún lugar del mundo la TV paga es un servicio público”.