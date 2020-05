Técnicas: la vuelta estará enfocada en talleres y prácticas profesionalizantes

Domingo 31 de mayo de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Para que un país se pueda insertar rápidamente en el mundo actual -altamente productivo y tecnológico- es necesario que su población se capacite y se acerque cada vez más a las demandas socio-productivas que requiere el mercado y la sociedad en su conjunto.

De esa forma, la educación técnica es clave en el sistema educativo misionero. Prueba de ellos sobran por la calidad de los trabajos de los jóvenes que se alzaron con distinciones en los últimos tiempos. Pero hoy, en este contexto de pandemia, la solidaridad también aflora con las máscaras protectoras para el personal de salud que están haciendo en las instituciones con las impresoras 3D.

Hasta el momento ya se hicieron y entregaron 20.000 protectores faciales a trabajadores de salud del sector público y privado.

Mientras, los contenidos pedagógicos se dan de forma virtual y la espera para el regreso a las aulas se hace larga pero entre alumnos y docentes se contienen para atravesar estos momentos.

“La escuela técnica tiene una fuerza y una voluntad de trabajo enorme. Con lo cual desde el primer día de la cuarentena vimos a un equipo docente y directivo de forma muy activa y buscando alternativas y estrategias de enseñanza”, reflexionó Gilson Berger, subsecretario de Educación Técnica de Misiones.

“Si bien se venía trabajando muy fuerte en cuestiones como las plataformas virtuales y los métodos de enseñanza, nos pegó duro y se sintió mucho la necesidad de estar frente al estudiante y poder transmitir estos conocimientos y que el aprendizaje sea un proceso llevadero. No obstante, dimos respuestas inmediatas de parte del gobierno educativo. Herramientas para ir avanzando en estos procesos de enseñanza”, siguió.

Destacó que por la inversión realizada, “las escuelas están conectadas a internet, pero paradójicamente hoy nuestros estudiantes no están en las escuelas y es ahí donde vimos el problema, hay muchas familias que no tienen internet. Para estos casos vimos alternativas. Nación envió cuadernillos que ayudaron mucho y la Provincia está en proceso de sacar un cuadernillo propio, inclusive para las escuelas técnicas, que va a ayudar en estos casos donde a través de la virtualidad no pudimos estar en un 100%”, anticipó a El Territorio.



Pensar la vuelta

Cuándo volverán las clases nadie lo sabe y dependerá exclusivamente de cómo avance la situación sanitaria de la provincia y la región.

“Desde Educación estamos viendo cómo vamos a volver, con qué protocolo, cuáles son los estudiantes que volverán primero. Seguro los estudiantes que están con finalidad de ciclo de las escuelas técnicas serán los primeros y los séptimos de la escuela primaria y los de primer año de primaria que están con el proceso de alfabetización. En el caso de las escuelas técnicas van a ser prioridad las clases prácticas de espacios específicos donde el estudiante tiene que tener contacto con los animales, con el entorno, con el taladro, el torno. Todo eso se está trabajando, pero la decisión de volver escapa al ámbito educativo”, explicó Berger.