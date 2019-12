Teatro y muestra de pinturas para cerrar el año

Martes 17 de diciembre de 2019

PARA AGENDAR Acto de cierre de ciclo

El Centro de Día Despertares cierra el año hoy con un acto a las 19, en el Galpón de la Murga de la Estación. Los concurrentes compartirán con el público una obra de teatro y una muestra de dibujos y pinturas, entre otras actividades.

El Centro de Día Despertares que contiene e integra a jóvenes y adultos con discapacidad cierra el año con un evento artístico que tendrá lugar hoy a las 19 en el Galpón de la Murga de la Estación, ubicado en Pedro Méndez 2260.Para la ocasión, el equipo interdisciplinario del centro y los concurrentes prepararon varios números que compartirán con las familias y la comunidad en general. Entre las intervenciones destacan una obra de teatro y una muestra de dibujos y pinturas. Se exhibirá además, un video con imágenes de la actividad diaria en los talleres y espacios de recreación.La directora del centro, la psicóloga Laura Cammisi, en diálogo con El Territorio contó sobre el trabajo realizado en la institución cada día y, acerca de la gran fiesta de hoy.“Es la primera vez que hacemos un evento hacia afuera y que es abierto a toda la comunidad, tenemos mucha expectativa de que vengan a compartir este momento con nosotros. Somos un centro bastante nuevo, tenemos dos años funcionando y nos vamos afianzando en la tarea de inclusión y rehabitación. Hacemos muchas actividades y este acto de cierre lo venimos preparando hace un tiempo con mucha dedicación”.Indicó que Despertares como centro de día recibe a 40 concurrentes jóvenes y adultos desde los 16 años, funciona en dos turnos y tiene su sede en Rebollo 2117.“El Centro de Día Despertares funciona como un espacio de contención, inclusión y recreación, con énfasis en la socialización y en el reforzamiento de los saberes”, dijo la profesional.Precisó así que, la población que asiste al centro presenta patologías diversas. “Trabajamos con la población que egresa de la escuela especial. Por eso definimos al centro como un espacio de contención e integración, porque damos continuidad para sostener y reforzar los aprendizajes, la socialización, la estimulación. Para ello, trabajamos un equipo interdisciplinario con un enfoque orientado hacia el arte, con espacios de teatro, dibujo, pintura”.Y por último Cammisi detalló que “como sociedad nos falta todavía para lograr la inclusión de las personas con discapacidad, en el centro y con este acto de cierre en particular buscamos dar un mensaje positivo, con la mirada en los que las personas pueden hacer y lograr y no tanto en aquello que no pueden”.