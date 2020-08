Teatro clásico universal, esta vez en streaming - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020

En tiempos de forzosa adaptación por el contexto actual de coronavirus y con la tecnología como medio facilitador de encuentros semipresenciales, el Festival de Teatro Clásico Universal tendrá su cuarta edición, este año en formato online.Desde el 5 de septiembre hasta el 18 de octubre se podrán ver espectáculos de España, Colombia y Argentina, más charlas de distintos especialistas, sumándose también entrevistas a Ingrid Pellicori, Roberto Perinelli, Héctor Calmet y Mónica Berman, entre otros.Desde la página web oficial de Alternativa Teatral se redirigirá al link de acceso. Las propuestas estarán disponibles por dos días desde su estreno y se habilitará una gorra virtual.“Sin darme cuenta -asegura Eduardo Lamoglia, creador y coordinador del festival en diálogo con Perfil- me vi conectado con otros creadores de otros países, con otras tendencias. Eso me enriqueció y me abrió la cabeza, sobre todo al ver a la gente joven abordar un clásico desde otra perspectiva. De otra manera no hubiese sido posible”.“Esta pandemia en vez de producir ostracismo nos permitió buscar un lugar de encuentro entre todos los teatristas que formamos este festival. No sé si lo virtual vino para quedarse o no, sinceramente no lo sé. Tal vez ahora convivan ambas cosas. Hoy la realidad nos indica que es nuestro único camino para que el teatro pueda seguir todavía vigente”.Representando a la Argentina, se presentará Acreedores, el jueves 10 de septiembre, a partir de las 20. Se trata de una obra de August Strindberg, en versión de Francisco Civit y Roberto Monzo, con dirección del primero.Asimismo, estará Antígona el jueves 17 de septiembre, también desde las 20. Esta es una obra de Sófocles, en la versión de Emilio del Valle e Isidro Timón, con dirección de Lamoglia.Otra de las obras será Hamlet, el señor de los cielos, que se visualizará el jueves 1 de octubre, a las 20. Cuenta con la versión y dirección de Rubén Pires.También habrá obras desde España y Colombia. Al cronograma se sumarán conferencias todos los sábados a las 14.Javier Demaría, reconocido director de teatro, docente y dramaturgo argentino, cerrará el festival con la presentación de un documental.