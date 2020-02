¿Te podés contagiar del coronavirus por los envíos que llegan desde China?

Domingo 2 de febrero de 2020 | 12:30hs.





"Este coronavirus tiene un 3% de mortalidad, mucho menor que en otras epidemias del 2003 y 2014 que rondaban entre un 10 y un 30%, aunque igualmente es un número alto para un tipo de infección viral", declaró el titular de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued.



China es un país desde el que se originan millones de envíos de e-commerce a través de plataformas como AliExpress, Amazon, Wish y más, lo que causa incertidumbre sobre en los clientes que reciben paquetes de esa región.



Los especialistas opinan que no hay riesgo porque un producto que se envía a temperatura ambiente y que viaja varios días es difícil que pueda propagar el virus.



"Está controlada la salida de productos de las zonas en cuarentena", respondió el médico infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58065) y aclaró que aún no está determinada la viabilidad del virus, según publicó TN.com.ar.





La Comisión de Salud de China anunció que el coronavirus se puede transmitir de persona a persona a través de algo llamado “transmisión por gotitas”, que es cuando un virus pasa de una persona infectada a otra cuando estornuda o tose. El contacto directo con un paciente infectado también es una forma de contagiarse.



S

. Problemas para respirar y falta de aliento



. Fiebre alta



. Tos



. Secreción nasal



. Dolores de garganta, cabeza y malestar general



Hasta ahora, de los 7800 casos, el 98.8 % se dieron en China o en personas que estuvieron en ese país y los fallecidos en todos los casos, por el momento 170, sucedieron en su totalidad en China, especialmente en la ciudad Wuhan, epicentro del brote.

Más de 200 personas murieron en China a causa del coronavirus y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la "emergencia de salud pública de importancia internacional" por el brote.Una de las preguntas que más preocupa es cómo se puede transmitir el coronavirus. El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que la Argentina no tiene casos y aconsejó: "Si no es necesario e imperativo, evitar de momento viajar a China".