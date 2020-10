TC: Okulovich terminó 17° y el líder arrasó - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020

El misionero Carlitos Okulovich (Torino) se ubicó en la 17° posición en la final de la quinta fecha del Turismo de Carretera que se disputó ayer en el circuito N° 12 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.La victoria quedó en manos del arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge), quien se consolida como puntero del campeonato. Juan Martín Trucco (Dodge) y Mariano Werner (Ford) completaron el podio, respectivamente.Por su parte, el obereño había hecho una buena serie y terminó en la sexta posición. El de la Tierra Roja largó desde la posición 18° y fue avanzando en el clasificador hasta estar en la 15° posición. Sobre el final el Torino del Martínez Competición empezó a perder ritmo y terminó en la 17° posición.“Aposté a llegar y sumar. Es una experiencia, seguiremos trabajando para meternos entre los 12°, explicó el misionero.Con estos resultados, Aguirre se afianza en la cima del campeonato, con 197.50 puntos, seguido por Facundo Ardusso (8° con el Torino), con 162, y Benvenuti, con 155. Por su parte, Okulovich quedó en la 17° posición con 90 unidades y se ubica a 23 puntos de Santiago Mangoni que ocupa el puesto 12 del campeonato.Sobre la situación del TNOkulovich es uno de los pilotos que trabaja para que el Turismo Nacional vuelva a la actividad y en una charla con Campeones habló de la situación actual.El misionero se puso en la cabeza de las negociaciones como histórico de la categoría y explicó con claridad la difícil situación en la que se encuentra la categoría, una de las más atrayentes de los últimos tiempos y que siempre ha presentado un importante parque automotor:“Vivimos una situación muy complicada; estamos cerca del inicio y hay mucha incertidumbre con la parte dirigencial de la categoría. En principio los chicos de la Clase 2 mostraron su postura sobre el tema del presupuesto y después empezamos a hablar con los muchachos de la Clase 3 porque estamos en la misma situación, no es para nada diferente. Por eso decidimos dar el apoyo y pedir lo mismo. La categoría es de los pilotos y necesitamos salir adelante”.El campeón 2010 de Clase 3 sabe que las condiciones de cada piloto son diferentes y que para asegurar el espectáculo es necesario que todos puedan mantener su lugar: “En el caso mío puntual o el de algún otro piloto que cuenta con un equipo o un respaldo presupuestario, podría afrontar la situación, pagar una cuota con un valor actualizado o pagar tres cuotas juntas de la cuota social de la categoría, que ya son más de 100 mil pesos sin contar todo el resto. Pero el 80 o 90 por ciento de la categoría no está en condiciones de hacerlo después de seis meses de estar parados. Hay que negociar y buscar la forma de que todos puedan estar presentes y que la categoría pueda tener un comienzo decoroso con un buen parque de autos”.“Se tienen que definir esta semana algunos temas. Esperemos que podamos correr el 18 y redondear este 2020 que no fue bueno para nadie. Para el año que viene hay tiempo y se verá cómo comienza todo”, agregó.