Tarjetas de crédito: cómo se calculan las cuotas del refinanciamiento - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020 | 09:30hs.

Este mes llegó la primera de las nueve cuotas a los clientes bancarios que tengan tarjetas de crédito y hayan optado por el plan de financiamiento de saldos, tras el período de gracia de tres meses. Se estima que unas 2,5 millones de personas ingresaron al plan de pagos.De acuerdo al esquema de refinanciación que estableció el Banco Central, los resúmenes que no pagaron hasta el 30 de abril inclusive quedarían refinanciados automáticamente por un plazo de un año.La Tasa Nominal Anual (TNA) que fijó el BCRA fue de 43% anual y la medida fue aplicada automáticamente por los bancos a aquellos clientes que no cancelaron o lo hicieron de forma parcial.De todas formas, ese interés no contempla otros factores que terminan aumentando el Costo Financiero Total (CFT) de la refinanciación. La autoridad monetaria dispuso que las entidades solo cobran intereses compensatorios más el IVA y los impuestos que corresponda en cada provincia. La tasa de interés final ronda el 64%.Para ejemplificar, un cliente del banco BBVA con un saldo impago de tarjeta de $10.000 comenzó a pagar desde este mes 9 cuotas promedio de $1509,93. Aunque la primera será más alta, de $1544,70. En total, el usuario pagará $13.588,47 por cada $10.000, al cabo de un año. Prácticamente un 36% de interés. El cálculo, desde ya, cambiará de acuerdo a cada banco ya que algunos incluso aplicar una TNA más baja.De acuerdo a un informe del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), el plan de financiación de los saldos impagos de tarjeta alcanzó a unos 2,5 millones de personas.Según la consultora, el inicio del pago de las 9 cuotas se dio en un contexto en el que los ingresos de muchos hogares no fueron recompuestos y que, incluso, necesitaron seguir utilizando la tarjeta para afrontar otros gastos durante la pandemia."Como la cuarentena se fue renovando cada 15 días, las familias no planificaron tantos meses con ingresos recortados. Por lo que se demoró el recorte de gastos y los consumos de tarjetas siguieron creciendo por necesidad", explicó CERX."De hecho en julio el stock de deuda por esos consumos creció 7%. Así, cuando en agosto se abrió el resumen, se encontraron las nuevas cuotas bajo la denominación Plan V sumados a más consumos en las tarjetas", continuó el informe.CERX explicó que una de las confusiones más comunes entre los clientes bancarios que optaron por el financiamiento a un año de su saldo es cómo se aplican los impuestos, por lo que podrían haber recibido en sus resúmenes una cifra a pagar más alta de lo esperado.En ese sentido, la consultora apuntó que los intereses se aplican sobre el saldo de deuda inicial y no sobre el que va quedando mes a mes luego de cada pago, lo que termina siendo más caro para el cliente.Con una cifra a refinanciar de $41 mil -ejemplificó CERX- si se aplican intereses sobre saldo deudor que va quedando cada mes, el monto total de intereses ($11.753) sería 33% menor al que se pagaría si se calcula siempre sobre el saldo inicial, que alcanzaría los $18.562.