Tarjeta de crédito: aconsejan a consumidores cuidar límites

Domingo 26 de julio de 2020

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Sergio Bresiski, coincidió en que los medios de pago plástico crecieron significativamente en su uso. Y tal vez es por eso que sean más notables las limitaciones de crédito. “Hay más rechazos, pero creo que también es cuestión de cómo se maneja cada persona con su tarjeta. También se usan más porque hay financiación accesible en el marco de una suba de inflación”, comentó. Remarcó que “la gente está tarjeteando todo. Hay negocios donde los pagos con tarjeta representan el 70% de las ventas. Hoy se usa poco el efectivo y más la tarjeta, también por una cuestión de seguridad”, observó.





Menos crédito para pagar en varias cuotas En medio de la crisis económica que agudizó la pandemia de coronavirus y del aumento de la mora de los clientes con respecto a los productos financieros, algunos bancos privados decidieron recortar el límite disponible de compra en cuotas con tarjetas de crédito. En tanto, la financiación en una cuota se mantenía. Según informó Infobae, distintos clientes de entidades financieras recibieron correos electrónicos en los que los bancos les notificaban del ajuste del tope disponible para compras en cuotas. Se trata de una definición interna sobre aquellos clientes que no tienen productos con el banco más allá de tarjetas de crédito, explicaron en una de las entidades. Voceros de bancos privados afirmaron a Infobae que se trata de decisiones individuales de las entidades.





El aislamiento (convertido en Misiones en distanciamiento) social preventivo y obligatorio dio un gran empuje al uso tarjetas de crédito y débito. Por comodidad y seguridad en el manejo de fondos, más personas fueron usando los medios de pago de plástico en rubros donde antes el gran protagonista era el dinero efectivo. Pero en las últimas semanas desde algunos rubros fueron encendiendo alarmas por las mayores limitaciones que mostraron consumidores a la hora de cerrar operaciones. Así, Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la industria de Carnes (Ciccra), recordó que el consumo de carnes estaba mostrando signos de reducción y apuntó sobre los rechazos de operaciones con tarjetas de crédito que comentaron varias carnicerías.“Hasta el 20 de este mes estamos viendo que está poniéndose muy difícil la venta en carnicerías. Bajar la misma cantidad de carne está costando mucho. Según refieren varios carniceros, las tarjetas están al límite y los consumidores no están llevando lo que antes podían pagar. Creo que los datos de julio también mostrarán una merma frente a igual mes del año pasado”, señaló el directivo nacional.Comerciantes en Misiones recordaron que el rechazo de operaciones, por limitaciones en la financiación de los plásticos, es un fenómeno recurrente. Pero, tal vez por haber crecido más su uso, en las últimas semanas se note más. “No tenemos un relevamiento sobre si hay un crecimiento de rechazos de pagos con tarjeta. Pero sí vemos que hay un gran uso de esta forma de pago. Hay mucha venta online. Y puede pasar que una persona quiera comprar un colchón de unos 50.000 pesos y no haya tenido en cuenta las limitaciones de su tarjeta”, comentó Martín Oria, presidente de la Coordinadora Mercantil de Posadas.Ramón Da Silva, presidente de la Cámara de Comercio de Montecarlo, consideró que al usarse cada vez más, es frecuente encontrarse con más limitaciones en los créditos. “Hay gente que llega hasta el momento de pagar su compra y ahí se da cuenta de que no tiene más margen”.Apuntó, en tanto, que “la gente al darse cuenta que no puede pagar, en general termina dejando todo. Algunos tratan de comprar solamente lo indispensable pagando con efectivo”. Añadió que son muchos los consumidores que no cuidan los márgenes que tienen de financiamiento. “Mucha gente no controla los límites que tiene y ahí es más difícil controlar cómo queda su margen para gastar”.