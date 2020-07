También el sol demanda respeto

Martes 14 de julio de 2020

Pasear en la zona del arroyo Mártires, aprovechar la posibilidad de tener algo de esparcimiento mientras no llueve y mover las piernas para ganarle al entumecimiento parecía un buen plan. No podían sospechar que además se iba a abrir el cielo, pero no para transmitir una revelación, sino para que el sol se imponga a las nubes y entregue unos cuantos rayos, suficientes para transformar el paisaje con un salpicado de iluminación. Que el sol salga o no escapa de la voluntad humana, pero salir a disfrutarlo en este contexto de pandemia depende de que la sociedad respete las normas extraordinarias que rigen la cotidianeidad de emergencia.