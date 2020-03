Talleres cerrados, solidaridad abierta

Jueves 26 de marzo de 2020

Un grupo de mecánicos del rally misionero puso en marcha una iniciativa solidaria para arreglar gratis patrulleros de la policía, ambulancias de Salud Pública o móviles de bomberos que se rompan durante la cuarentena impuesta por el gobierno nacional para prevenir la propagación del dengue y el coronavirus.

“Por las circunstancias que estamos atravesando estoy a disposición como mecánico en solucionar cualquier tipo de problemas con ambulancias, patrulleros o móviles de bomberos”, escribió Yamil Pettersen en su estado de WhatsApp hace unos días.

“Se me ocurrió la idea para colaborar con algo por lo que estamos padeciendo, porque los patrulleros no pueden parar y está bien que se hagan los controles, para que la gente se quede en su casa. Nosotros no podemos trabajar, no podemos abrir nuestros talleres, pero igual podemos colaborar. Yo lo subí a mi estado de Whatsapp y después del comisario general (retirado) Néstor García Da Rosa se fueron sumando colegas de distintos puntos de la provincia”, indicó Yamil Pettersen, mecánico del rally misionero y uno de los iniciadores de la movida solidaria.

Con el correr de los días la lista se fue ampliando a través de las redes sociales y hoy hay mecánicos solidarios en Posadas (Gustavo “Indio” Escalada), en El Soberbio (Gabriel Bunine), en Aristóbulo del Valle (Marcelo Pettersen) y Apóstoles (Daniel “Burro” Sosa). Todos trabajan en el rally misionero atendiendo autos de competición y por la paralización de la actividad no pueden desarrollar su actividad.

“El lunes arreglé un patrullero al que no le andaban las luces y un extremo de dirección, por suerte también hay comerciantes que donan los repuestos y se pudo solucionar rápido”, agregó Pettersen.

En El Soberbio, Gabriel Bunine tuvo que cambiar un embrague en pleno feriado del 24 de marzo. “La policía tiene que cuidarnos y no se pueden parar los móviles, tanto la policía, bomberos, médicos y todos los que están en la primera línea de esta lucha contra la pandemia. Es lo menos que podemos hacer, tenemos experiencia y ganas de ayudar”, explicó quien tuvo que bajar una caja de cambio y colocar el embrague nuevo a una camioneta 4x4 de la Policía que recorre las colonias.

En Apóstoles, Daniel ‘Burro’ Sosa ya arregló un patrullero policial que tenía problemas de pérdida de agua y una ambulancia con problemas de combustibles desde que inició la cuarentena.

“Estamos para dar una mano, no podemos trabajar y capaz muchos vivimos al día, pero sabemos que si no somos solidarios de esta no salimos”, indicó el popular Burro Sosa.

“Todo esto no lo podemos hacer sin la colaboración de la gente que compra los repuestos y del Comisario general (R) Néstor García Da Rosa que fue el que viralizó nuestra iniciativa y llegó a las distintas comisarías. Ojalá podamos ayudar más, pero es lo que sabemos hacer estamos acostumbrados a trabajar rápido porque en una competencia no hay tiempo y entonces los móviles están parados la menor cantidad de tiempo”, agregó Pettersen.