Susto en Oberá: operarios arreglaban la calle y tumbaron un árbol arriba de una casa

En un video grabado por un vecino se observa claramente que utilizaron una máquina topadora para arrancarlo de raíz empujado desde el tronco, pero el desnivel hizo que se incline y desplome hacia un costado, destruyendo parte de la construcción, electrodomésticos y utensilios de la cocina.



La dueña de casa, Estela Brizuela, no estaba cuando sucedió, ni tampoco sus cuatro hijos de entre 6 años y 7 meses, algunos con problemas respiratorios. La habían sacado algunos minutos antes y ni bien producida la destrucción aparecieron las promesas de reparación, que en parte fueron cumplidas esta misma mañana.

En diálogo con El Territorio, la propia damnificada relató que “estaba durmiendo con mis chicos, me pidieron que salgamos de la casa porque iban a cortar el árbol, que iba a ser peligroso, pero ni así tomaron los recaudos para evitar algún daño. No lo sujetaron para forzar la caída hacia la calle y se cayó para el lado de mi casa”.“Se rompió la cocina, la mesada, los cubiertos, el lavarropas, destruyó todo. Me trajeron una mesa y arreglaron en parte la casa al poco rato, pero después nada. No apareció nadie, ni siquiera hubo una explicación a tamaña irresponsabilidad”, cuestionó.