Suspendieron el histórico lanzamiento espacial de la NASA y SpaceX por el mal clima

La NASA y la compañía SpaceX de Elon Musk tuvieron que postergar el histórico lanzamiento tripulado al espacio debido al mal clima. El evento, que estaba previsto para las 17.30 del miércoles, fue reprogramado para el sábado en Cabo Cañaveral.



"No haremos el lanzamiento hoy". Debido a las condiciones climáticas, la misión queda suspendida. Nuestra próxima oportunidad será el sábado 30 de mayo a las 3:22 pm ET. La cobertura en vivo de #LaunchAmerica comenzará a las 11 a.m. ET", informó la agencia espacial en Twitter.