Suspenden elecciones en las cooperativas por la pandemia - El Territorio Misiones

Viernes 9 de octubre de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

Las cooperativas de toda la provincia suspendieron las asambleas y elecciones previstas en los próximos meses a raíz de la pandemia por Covid-19. Con ello se prorrogaron los mandatos de las actuales autoridades hasta que cese la limitación impuesta por la situación sanitaria. En el caso de Misiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad había prorrogado la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre.En estos días, los socios suelen ser notificados para participar de las decisiones de la entidad, pero en esta oportunidad ello no será posible por la pandemia. Los referentes de las principales entidades de la provincia indicaron que ello es además una resolución dispuesta por el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, actualmente a cargo de Karina Aguirre, y por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que indica que para el caso de las asambleas ordinarias y extraordinarias, está en vigencia el decreto 260/2020 y el conjunto de normativas que acompañan la emergencia.Del mismo modo, la resolución de Acción Cooperativa de Misiones dispone en su artículo 2 que “aquellas entidades que deban celebrar asamblea que no impliquen cambio de autoridades podrán hacerlo en caso de ser necesario o por razones impostergables mediante el uso de medios virtuales de comunicación”.De esta manera, según confirmaron a El Territorio, entre las que suspendieron asambleas de socios se encuentran la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Misiones (Fecem), como lo confirmó Ángel Kuzuka, presidente de esa entidad y a su vez síndico de la Cooperativa de Cooperativas de Gas, Servicios Públicos y Vivienda Misiones Limitada (Miscoopgas). A estas se suman las demás entidades eléctricas emplazadas en Puerto Rico, Montecarlo y Eldorado.En la jornada de ayer se explicó desde Eldorado por qué se habían suspendido las elecciones, razón por la cual los actuales consejeros, tanto titulares como suplentes, y los síndicos (titular y suplente) verán prorrogados sus mandatos, como ocurre con las demás cooperativas.El presidente de la Ceel, Alberto Romero, indicó que al no poder hacerse la asamblea de manera presencial, se evaluó la posibilidad de hacerlo vía videoconferencia, pero participar no está al alcance del pleno de la masa societaria. “Es inviable porque no todos los socios tienen la posibilidad de conectarse y seguir el desarrollo de la asamblea”, indicó Romero.Recordó que muchos socios viven en zonas alejadas del casco urbano. De esta manera, según explicó Romero, se presentó la situación al Inaes y Acción Cooperativa, que justamente habían resuelto suspender este tipo de actividades para evitar el contagio del Covid-19. “Por tal razón, se tomó la decisión –con estos organismos– de que una vez que se levanten las medidas sanitarias, se efectúe la asamblea”, dijo. Añadió que por ahora en la Ceel está cerrando el balance y dando a conocer a los socios la decisión que va adoptando el Consejo de Administración.De esta forma, se suspende oficialmente en la Ceel las elecciones prevista para noviembre, ello a pesar de haberse efectuado algunos trámites previos como el llamado a la reserva de lista en agosto, para lo cual se inscribieron cuatro en total.En la Cooperativa Eléctrica de Montecarlo, el gerente Esteban Strieder explicó a este matutino que alcanzaron a realizar las Asambleas Distritales este año eligiendo a los delegados. Sin embargo, “no pudo hacerse la Asamblea General Ordinaria cuyo plazo legal era hasta el 30 de abril de este año, porque las decisiones tomadas en el marco de las medidas por la pandemia así lo dispusieron”, recordó.El gerente de la entidad de esta manera también mencionó que por las medidas tanto nacionales como provinciales, no pueden hacerse las asambleas anuales ordinarias, tal como también explicó el presidente de la Ceel, en forma posterior. “El Inaes habilitó la realización de asambleas con formato virtual, aunque excluyó algunos casos”, dijo Strieder.En tal sentido, detalló que no podrían realizarse de manera virtual “las asambleas donde sea obligatorio el voto secreto y que no cuenten con un sistema que lo posibilite”.Strieder recordó que el estatuto de la entidad eléctrica de Montecarlo determina que “la elección de los consejeros y síndicos debe hacerse mediante voto secreto, por lo tanto, no tenemos tampoco habilitada la posibilidad de hacer la asamblea a distancia”.“Tenemos suspendidas las elecciones, por resoluciones provinciales y nacionales”, añadió de su lado Guido Weber titular de la cooperativa de Puerto Rico.En el caso de esta entidad, el dirigente cooperativista explicó que “el ejercicio vence el 30 de junio y hay 120 días para hacer la asamblea; en un principio, siempre tenemos 45 días antes del 30 de octubre, que no la hicimos, y la asamblea ordinaria solemos hacer el último día hábil de octubre, salvo excepciones –como en este caso- pero este año está todo suspendido por ahora”, resumió.