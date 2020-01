Suspenden el aumento del boleto urbano por 180 días

Lunes 6 de enero de 2020

Atento a que el gobierno de la Provincia resolvió no autorizar nuevos aumentos en el transporte público urbano e interurbano de pasajeros por un plazo de 180 días, el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante acordaron suspender la reciente ordenanza que incrementó a 33 pesos el costo del boleto urbano local.De esta forma, la comuna obereña acompañó la iniciativa provincial, en consonancia a la emergencia declarada por el Ejecutivo nacional.El presidente del Deliberativo obereño, Santiago Marrodán, explicó que el citado aumento se aprobó antes de la resolución provincial.En consecuencia, para darle un marco legal a la decisión de frenar el incremento, aguardarán la notificación oficial de la Provincia para vetar la ordenanza.“Teniendo en cuenta que aún no nos ha llegado un informe provincial oficial, lo vamos a esperar. Por lo que en este momento queda todo igual, tomándonos los ocho días para que se promulgue, se vete o lo que decida el Ejecutivo municipal. Por el momento estamos en un stand by, esperando que es lo que suceda en la Provincia y cuál será el mecanismo que ellos tomarán para saber si esta ordenanza se debe vetar o no”, indicó Marrodán.