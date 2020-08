Suspenden al gobernador de Río investigado por corrupción - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020

La Justicia brasileña suspendó por 180 días al ex juez Wilson Witzel del cargo de gobernador de Río de Janeiro por irregularidades en torno a la pandemia del Covid-19. La drástica decisión fue anunciada ayer por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), al mismo tiempo que la Policía allanaba residencias y oficinas de 17 personas salpicadas por un asunto que Witzel, un antiguo aliado del mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, insinuó que forma parte de una “persecución” nacida en el palacio presidencial.“Es un ultraje a la democracia”, declaró Witzel, quien aseguró que tanto él como su esposa, implicada también en el caso, han sido acusados sin pruebas por fiscales que, según dijo, son próximos a la familia del presidente Jair Bolsonaro y en particular al hijo mayor del gobernante, el senador Flavio, investigado por corrupción.La Fiscalía rebatió esas insinuaciones y sostuvo que “esta acción no tiene ninguna vertiente política” y garantizó que existen pruebas robustas que vinculan al bufete de Helena Witzel.