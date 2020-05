Susana, viaje y polémica: “basta de cuarentena”

Jueves 28 de mayo de 2020

El cierre de fronteras sigue siendo una de las medidas más estrictas para cuidar a la sociedad en medio de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el martes se conoció que el sábado 23, Susana Giménez pudo viajar al Uruguay en un vuelo privado, junto a su hermano Patricio.

Cuando la diva y su hermano arribaron a Uruguay, testigos confirmaron a Noticias Argentinas que las autoridades del Aeropuerto Internacional de Carrasco no les permitían bajar del avión hasta que la conductora mostró el certificado que obtuvo. Se trata de un certificado de estar tramitando la residencia en la República Oriental del Uruguay. Luego de la polémica generada, Susana Giménez habló con Nicolás Wiñazki en la señal de noticias TN y confirmó que tenía permiso para salir de la Argentina. “Pedí permiso, por supuesto. Tengo residencia porque tengo casa acá, personal que pagar sueldos y estaba muy preocupada. Me parece que después de 65 días encerrada en mi casa sola, tenía derecho a viajar para venir acá”.

“Pedí permiso porque no te podés subir a un avión si no. Tenés que llenar más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo. Cuando llegás te toman la fiebre y me parece perfecto. Ahora estoy en cuarentena en mi casa con mis perros, feliz.... Catorce días tengo que estar acá. Me vine con mi hermano (Patricio) porque Mercedes (Sarrabayrouse) no podía acompañarme porque tenía cosas que hacer”, detalló la estrella de Telefe.

Sobre la cuarentena en Argentina, opinó: “Sí, al principio estaba de acuerdo, pero 65 días me parece que ya está. Aparte lo peor es que tengo miedo que digan que va a haber 15 días más. Estuvo bien hacer la cuarentena rápido porque se ahorraron muchas desgracias, pero ya basta de cuarentena”, agregó.

Y analizó que “el drama son las villas. “Vi que llegaban camiones... (A la Villa Azul) ¿Cómo no va a haber agua? Estamos en el siglo 21. Yo lo estaba mirando mientras hacía cinta... Y dije, ‘Dios mío’. Es un año espantoso. Estuvo bien en hacer la cuarentena pero la gente está harta”.

Ante la polémica, ayer el ministro del Interior de Uruguay, Jorge Larrañaga, sostuvo que “Susana Giménez ingresó a Uruguay de manera legal, el viaje había sido solicitado hace unas semanas y recién se hizo cuandos se dieron todas las condiciones reglamentarias. No sé lo que pasa en cuanto a la legislación argentina, pero aquí hubo total cumplimiento y legalidad”.