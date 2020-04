Susana, sin filtros sobre Nicole, Darín y Bublé

Martes 28 de abril de 2020

Susana Giménez volvió a referirse a la polémica que se generó en torno a Rita, la perra vizsla que envió al criadero 11 días después de que llegara a su casa. En diálogo con Teleshow, aclaró que lo hizo porque a la cachorrita le estaban creciendo los dientes y la mordía y lastimaba cuando jugaba y buscaba educarla antes de volver a recibirla. Sin embargo, muchos la repudiaron por “haber devuelto” a su mascota. Una de ellas fue Nicole Neumann, defensora de los animales. “¡Otra estúpida!”, dijo Susana cuando se enteró de que la modelo la había criticado. “No somos amigas, pero sabe que soy fanática de los perros como ella”, agregó ayer en Intrusos. “Viene un tipo y le dice ‘Che, Susana regaló a un perro. Decilo vos hoy. Matála’”, sumó.

De esta forma enfatizó en que, en los 33 años que lleva al frente de su programa de televisión, le suele pedir a su producción que “chequee la información porque no me gusta hablar mal de la gente al cuete”, y continuó: “Estoy harta de que la gente sea tan estúpida y pueda creer que yo puedo devolver un perro. Me gustan más los perros que muchas personas”.

Por otro lado, se refirió a las acusaciones de Érica Rivas sobre Ricardo Darín sobre “maltratos laborales y personales”.

“Lo conozco como... ¡es mi hermano!”, sostuvo Su, y se refirió a la angustia que sintió el actor cuando se hizo público dicho escándalo. “Las injusticias, por lo general, son las que te ponen loco. Las que no se pueden soportar”, dijo sobre el actor con quien tuvo una relación hace mucho años, pero que dicho vínculo se formó en una estrecha amistad, incluso con Florencia Bas –esposa de Darín–. “La amo”.

“Sé que es cualquier cosa menos un maltratador”, agregó. “Es un tipo con humor. Siempre está bien. Y si te dice algo en el teatro es para ayudarte. Lo noté angustiado por eso. No podía creer que le pasara eso. Ninguno de sus amigos lo pudo creer. La gente lo conoce: sus compañeros, el público. La gente sabe cómo es. La televisión es un espejo, capta todo, tu humor, tu inteligencia, tu manera de ser. No se puede mentir”, resumió.

Además, indicó que si bien Érica Rivas estaba de viaje cuando el elenco de Casados con hijos fue a su programa, quería tenerla en su living. “Me hubiera gustado hablar de este tema. Le hubiera preguntado: ‘¿cómo te pudiste pelear con Ricardo? ¿Qué pasó?’ Es una persona con la que no te podés pelear’”.

Por último, defendió a Michael Bublé de las acusaciones de violencia de género que surgieron las últimas semanas a raíz de las actitudes bruscas que tuvo el cantante canadiense con su mujer Luisana Lopilato durante los vivos de Instagram que hacen a diario en su casa en Canadá desde que se dictó la cuarentena.

“Me pareció una locura (lo que se dijo). Yo estuve en su casa. Michael es un amor. Jamás podría pasar eso con ese hombre. Es lo más bueno. Está muerto por ella, es un padre maravilloso, es un sol. Además, ella tiene muchísimo carácter y no lo soportaría”, consideró sobre el matrimonio.