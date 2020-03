Superliga advirtió que habrá sanciones si River no se presenta a jugar

"La actitud adoptada unilateralmente por un club integrante de la Superliga será pasible de sanciones. Los reglamentos rigen la competencia y todos los sectores deben subordinarse a ellos", indicó la Superliga a través de un comunicado. Horas antes, River había anunciado que no se presentará al partido de este sábado y que, además, cerrará totalmente el club "por tiempo indeterminado".Una de las partes más fuertes del comunicado está en el tercer párrafo: "Nos aseguraron que los jugadores, al no formar parte de los grupos de riesgo y ser profesionales de una actividad rentada, podrían desarrollar su trabajo normalmente, como lo hacen todos los días miles de argentinos en fábricas, hospitales y tantos otros lugares"."En momentos de incertidumbre mundial por una situación totalmente atípica, en nuestro fútbol no debería haber lugar para posiciones individualistas o unilaterales. Las mismas se apartan del contexto general de prudencia y provocan un gran alarmismo en la sociedad. Todos debemos ser conscientes y tomar en forma conjunta las medidas que aconsejen los científicos y especialistas en el tema. Cumplir las normas que recomienda el Estado es la mejor manera de contribuir al cuidado de los argentinos", se puede leer.River, por su parte, considera "que la competencia implica severos riesgos para la salud del plantel profesional y todos los involucrados en un partido oficial". De hecho, citó el caso de su jugador de la Reserva Thomas Gutiérrez, que presentó un cuadro compatible con la enfermedad "aunque el diagnóstico no se confirmó y evoluciona favorablemente".