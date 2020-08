Superarse en tiempos de pandemia

Viernes 14 de agosto de 2020

En San Pedro son varios los deportistas que se destacan en alguna disciplina deportiva, tanto a nivel local como provincial, nacional e internacional. Este año, las metas de muchos fueron imposibilitadas de concretarse debido a la pandemia. Sin embargo el anhelo por seguir avanzando se hace grande.El Covid-19 paralizó la realización de un sinnúmero de competencias deportivas, otras se adaptaron al sistema virtual, mientras que unas pocas se desarrollan siguiendo un protocolo específico. Este último se aplica al caso de atletas de la Capital de la Araucaria, quienes encuentran en los obstáculos una motivación para superar sus marcas todos los días.Así lo vive Eliana Rosa (15), campeona nacional en los Juegos Evita 2019 en 800 metros llano, oro que la hizo acreedora de cariño y admiración por tratarse de una adolescente que proviene de una familia de escasos recursos, pero que no da el brazo a torcer cuando se trata de perseguir sus sueños.El ejemplo de persistencia, voluntad y esfuerzo para entrenar a pulmón, sin contar con un espacio con las mínimas condiciones, motiva a sus demás compañeras atletas: Verónica Álvez (16), quien practica 800 metros y lanzamiento de disco, Ayelén Mendoza (15), que se destaca en disco y bala, y las principiantes Tatiana Chusler (15), disco y 1.500 metros, y Candela Fichtner (12) en jabalina. Todas se concentran tres veces por semana en el predio del IEA Nº 2 para llevar adelante junto a la entrenadora, la profesora Marina Olson, un rudo entrenamiento con ejercicios aeróbicos y anaeróbicos.El objetivo es no perder la forma. Pese a que las competencias en las que tenían previsto participar durante este 2020 se suspendieron, las chicas valoran la posibilidad de poder adquirir habilidades y destrezas, mejorando los tiempos y distancias en cuanto a los lanzamientos, y de esta forma estar preparadas para cuando comiencen a disputarse los primeros torneos.En este sentido la perseverancia es constante: “Estuvimos sin prácticas durante un buen tiempo, ahora que volvimos la finalidad en mi caso es mantener el tiempo e ir superando etapas. Cuesta mucho porque no contamos con una pista de atletismo, lo que me mueve es la pasión por la disciplina y la devolución de la gente cada vez que hacemos podio”, indicó Eliana Rosa.Quedarse sin la posibilidad de viajar por distintos torneos resulta menor cuando deben preocuparse por contar con la indumentaria y accesorios para cada disciplina, como así también adaptarse a no contar con espacios adecuados donde entrenar.En este sentido, en la localidad no existe una pista de atletismo. Eliana, Verónica y Tatiana corren alrededor del edificio donde funciona la carpintería del IEA. Allí el piso es de tierra y, además del desnivel, cuenta con tosca y piedras.Sin embargo esto no es un impedimento. Día tras día mejoran sus marcas, siendo Eliana una de las atletas que promete llegar lejos después de no haber quedado seleccionada para el sudamericano independiente.En ese espacio, previa a la organización y habilitación de la práctica, las atletas llevan adelante actividades físicas y entrenamientos específicos para cada disciplina todos los lunes, miércoles y viernes, de 15 a 16.15.“Para iniciar las actividades se debió aprobar el protocolo, yo utilizo barbijo durante el entrenamiento, las atletas no. Hace dos meses que estamos entrenando y se nota el progreso que van teniendo. No podemos dejar pasar tanto tiempo sin entrenar y más si tenenmos el caso de Eliana, que tiene posibilidad de participar en algún evento trascendente. Vamos rotando los ejercicios y todos los días hacemos pruebas” señaló, por su parte, la entrenadora Marina Olson.Con varios sueños truncados, las jóvenes atletas no miden esfuerzos y entrenan parejo, motivadas por su compañera Eliana, quien demuestra no sólo pasión por el deporte, sino también compromiso y responsabilidad.“La pandemia es un bajón, nos veníamos preparando para las competencias, los juegos Evita, y ahora es sólo entrenar para ver si, más adelante, sale algún campeonato. Por eso valoramos tener este lugar para practicar y el apoyo de la profe”, destacó Eliana.Mientras aguardan con ansias la realización competencias, las atletas anhelan mejores condiciones para la práctica deportiva en San Pedro.“Queremos tener una pista de atletismo, si es de tierra no importa, nos beneficiaría mucho porque podemos medir la distancia y el tiempo con mayor precisión, acá ahora es a ojo”, agregó Eliana.“Como jóvenes no nos desmotiva la pandemia, queremos ir con todo a los campeonatos pero en algunos casos no contar con un espacio acorde impide que el deportista pueda sacar el mayor provecho y superarse” argumentó la joven atleta, quien además practica salto en largo.