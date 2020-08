Suman 215 años y son el matrimonio más longevo - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020

En uno de los días más importantes de su vida, Julio Mora se escapó de la casa de sus padres para casarse en secreto con Waldramina Quinteros. Ambas familias lo desaprobaron, pero eso no impidió la unión entre estas dos personas, que ya lleva 79 años y se convirtió en la más longeva del mundo. Los dos ecuatorianos, él con 110 años y ella con 104, están lúcidos y gozan de buena salud, aunque sus familiares dicen que están un poco deprimidos porque extrañan las grandes reuniones familiares que ya no pueden realizar debido a la pandemia.Mora y Quinteros son profesores jubilados y viven en el norte de Quito, donde a mediados de agosto recibieron la certificación por parte de la organización Guinness: se convirtieron en la pareja de casados más longeva del mundo, con una edad combinada de casi 215 años. La pareja contrajo matrimonio el 7 de febrero de 1941. Son padres de cinco hijos, uno de ellos fallecido, y tienen 11 nietos, 21 bisnietos y nueve tataranietos. Entre sus actividades favoritas, a Julio le gusta ver televisión, mientras que Waldramina disfruta de los postres y le gusta leer el diario todas las mañanas. Su hija, Cecilia, aseguró que a inicios de 2020 uno de los nietos sugirió que sus abuelos podrían estar entre las parejas más antiguas. A raíz del comentario, envió todos los documentos de sus padres requeridos para recibir la certificación. Cecilia contó que ellos están activos, aunque ya no tienen la agilidad de antes, y en el último tiempo empezó a advertir detalles la preocupan. “Desde hace un mes, se los nota diferentes,más decaídos, porque extrañan las grandes reuniones familiares con hijos, nietos, bisnietos y tataranietos”, comentó la mujer, y reveló que el secreto para un matrimonio tan largo es “la disciplina, la comprensión, la madurez y mucho amor”.