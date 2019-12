Miércoles 18 de diciembre de 2019

Por Rubén Emilio Tito Garcíarubengarcia1976@live.com.ar

La utopía, al contrario de la ucronía, es un sueño imaginario que mantiene la mística ilusión de concretarlo en determinado lugar geográfico. Por eso, cada generación tuvo en sus años juveniles sueños y utopías. Por lo tanto, todos los tuvimos.Si la vida es sueño, como decía Calderón de la Barca; entonces los sueños, sueños son. Y, en nuestras circunstancias, la ecuación racional nos dará como resultado que los sueños y las utopías son partes inherentes de nuestras vidas y terminan con ella, pero no los ideales que los motivaron. Quiere decir que en el devenir terreno de las utopías, alguien, tal vez, tome la posta.Eso es lo que sentían aquellos muchachos de los 70, que el 5 de diciembre pasado, grupo de los que aún perviven, tuvo un emotivo reconocimiento en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia. Relacionado al evento, y si queremos ubicarnos debidamente en el tiempo, es necesario hacer un poco de racconto.En Misiones, los prolegómenos del regreso a la democracia en 1972 supieron exhibir escenario trágico. En pleno congreso Justicialista efectuado el 10 de diciembre de aquel año, reunido para elegir la fórmula gubernamental que representaría al partido en el futuro acto eleccionario de marzo del 73, en la vereda del local peronista frente al mástil posadeño de avenida Mitre, uno de los candidatos, Francisco Victoriano Ripoll, cayó muerto a balazos en manos de otro congresal: Avelino Grahl. Ante tremenda situación los adversarios en la puja que sostenían la fórmula Ricardo Gies-Miguel Ángel Alterach deciden apartarse de la contienda. Quienes quedaron en el foro, leales al occiso, eligen ipso facto otra fórmula y distribuyen todos los cargos electivos sin dar ninguna participación a la otra fracción en retirada, quienes responden poco tiempo después con la creación del Partido Tercera Posición, originando el sismo con inquina del Partido Justicialista. La dupla elegida por el PJ vence en las elecciones generales con el constituido Frente Justicialista de Liberación Nacional, y asume en mayo el gobierno provincial. Por otro lado, Tercera Posición, en Posadas, gana el importante municipio capitalino.En noviembre, la tragedia casera continúa al fallecer ambos mandatarios en un accidente de aviación en plena selva del norte provinciano, Juan Manuel Irrazábal, gobernador, y César Napoleón Ayrault el vice, proveniente del MID, ex gobernador del 59 al 62, considerado uno de los mayores estadistas que dio la tierra colorada.Como consecuencia de la acefalía, el presidente de la Cámara de Representantes, Luis Ripoll, primo de Francisco Victoriano y afín al grupo gobernante, asume el interinato al frente de la gobernación. A partir de allí comienza otra novela, pues una fracción surgida de aquella que se retiró del congreso del 72, sale de su ostracismo voluntario y con apoyo del gobierno nacional hostigan con todas las artimañas posibles al débil gobernador interino, quien cae, merced a una intervención federal, ordenado por decreto de la presidenta de la Nación María Estela Martínez de Perón.Este acto y la convocatoria a nuevas elecciones gubernamentales ahondan aún más las heridas de los enfrentados simpatizantes del Partido Justicialista. Atónitos, los muchachos de los distintos sectores de la Juventud Peronista de la Tendencia, observando el aquelarre político provincial, retrato Doriangreydiano del panorama nacional, deciden organizar y armar su propio partido, invitando a todos los que quisieran acompañarlos en la patriada.Faltando poco tiempo para el acto eleccionario crean el Partido Auténtico y, en la convocatoria, enarbolaban consignas sencillas y de pueblo: como los valores éticos en la política, las reivindicaciones salariales, la justicia social, el derecho a la vida, a la libertad; y demuestran responsabilidad cívica en el espacio político que se fabrican cuando repudian la corrupción política y la lucha clandestina de la guerrilla armada en democracia.Por tal actitud batalladora y como premio a la constante militancia, en las elecciones de abril de l975, la primera experiencia electoral del país constitucional de entonces, después de ganar la fórmula Perón-Perón, (Juan Domingo y María Estela), el pueblo misionero los premia eligiendo a dos diputados provinciales provenientes de sus filas. No quedaron quietos, comienzan a sembrar sus ideas como proyecto en las figuras exponentes de Juan Figueredo, Luis Arturo Franzen y el colorado Juan Mariano Zaremba, como tercer mosquetero. Pero nefastamente no pudieron trascender. Lo impidieron al año siguiente los verdugos de la obediencia debida cuando los asesinaron, a Juan y al Colorado Zaremba en Misiones y a Luis Arturo junto a otros compañeros el 13 de diciembre de 1976 en Margarita Belén, paraje chaqueño convertido en campo santo. Sus sueños y utopías como el de muchos argentinos que idealizaron un país en paz, libertad y democracia terminaron en el año 1976 por el absolutismo militar. Culpable de enviar a tantos jóvenes argentinos al holocausto por la sola sospecha de simpatizar con la guerrilla, cuyos jefes, aún vivos, tratan de ensayar increíbles autocríticas sin siquiera dar los nombres de sus verdaderos mandantes. Peor aún, cuando manifestaron ruinmente que el Partido Auténtico era el brazo político de Montoneros.Y ya el tiempo, el tiempo que disipa toda obnubilación pasional y emocional, dirá que los jefes guerrilleros y la contra-reacción de la armada feroz, hicieron trizas los utópicos sueños de aquellos muchachos.