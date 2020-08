Sueño de una noche misionera

Domingo 9 de agosto de 2020

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Un sueño recurrente. Todos lo hemos experimentado y por eso es eje de decenas de historias que cobran vida en los escenarios y las pantallas. Así como El sueño de Akim lo grafica en su letra y mensaje, el detrás de escena también se resignifica, poderoso.Es que la obra musical, escrita y compuesta por el misionero Julio Ifrán y que se vio durante 2012 y 2013, resurge con fuerza de la mano de dos jóvenes soñadores que con entusiasmo intentan poner en valor el arte misionero.“En todo el transcurso de mi carrera siempre me quedó picando esta obra que fue nuestro primer trampolín, nuestro primer proyecto, que es nuestra. Siempre tenía la idea de retomarla e iba anotando cosas, guardando imágenes...”, arrancó contando Lorenzo Toneatto, quien finalmente se pone al hombro la dirección general del musical.El actor, egresado del Universidad Nacional de Arte (UNA) reside en Buenos Aires, pero previo a un viaje a Los Ángeles, que tenía planeado para ‘foguearse’ en la industria del musical, hizo una parada en Misiones. Con la cuarentena instalada, la estadía en la Tierra Colorada se prolongó.“No pude viajar y dije: ‘Quizás esto es el universo diciéndome: es ahora el momento para encarar esta obra que estuve fantaseando mucho tiempo’”, explicó Toneatto que no dudó en llamar a un viejo colega y amigo, Gustavo Álvarez, para que se pusiera al frente de la producción general.Ambos fueron parte del elenco que estrenó el musical local y hoy quieren darle una vuelta de tuerca aportando una experiencia inmersiva al espectador, adelantaron, enigmáticos. Sin ‘spoilear’ mucho de qué se trata este nuevo acercamiento, detallaron que será una puesta multidisciplinaria, que sumará artes circenses como la acrobacia.Para ello, lanzaron una primera convocatoria online hasta el 17 para preseleccionar a los 30 integrantes del elenco (Ver Para agendar). Así, luego de analizar los videos que envíen los postulantes (no es necesario tener experiencia alguna) habrá un casting presencial, para el que se está tramitando un minucioso protocolo. “Va a ser mucho más seguro que ir al supermercado”, lanzó Toneatto enfocándose en las medidas de bioseguridad.Más allá de estar atentos a lo que pase día a día en materia sanitaria, el plan inicial contempla que la obra pueda estrenarse en febrero de 2021.Julio Ifrán, creador de El sueño de Akim y en parte mentor de estos jóvenes, dio con ánimo el visto bueno para esta reversión. Además de haberse formado como abogado, Ifrán es un destacado músico, cantante y compositor local que se recibió de profesor de piano a los 15 años.En esa línea, tanto el director como el productor destacaron el aspecto de localía como un plus indiscutible.“Es el primer musical estricta e íntegramente realizado con gente de acá”, alegó Toneatto.“Al público le gustó mucho en su momento. Tuvo una fuerte conexión con la obra porque el mensaje que deja es el de perseguir los sueños y en esta época más que nada que quizás los planes se vieron frustrados, está bueno tener un mensaje esperanzador”, resumió el también cantante y docente sobre la pieza apta para toda la familia.“Generó mucho ruido en su momento y lo que también queremos generar ahora es poner en valor la calidad de productos que se pueden desarrollar en nuestra región, nuestra provincia”, sumó Álvarez al dejar en claro que en Misiones hay alto nivel artístico.En coincidencia, Toneatto deslizó que el casting abierto tiene relación con querer también sacar a la luz todo ese talento que, a veces, está oculto.“No piensen que porque no tienen experiencia, no pueden ser parte, muchos de los que en ese momento formamos el elenco habíamos hecho poco y nada en esto y fue un trampolín que nos catapultó. La idea es que sirva de nuevo para eso”, aclaró el director con claras vistas de potenciar el sueño misionero.