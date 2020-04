Suenan campanas de boda en España

Martes 14 de abril de 2020

No hay dudas que La casa de papel marcó un antes y un después en las producciones de Netflix y lo cierto es que la plataforma de streaming sorprendió a más de un televidente que esperaban con ansias la cuarta temporada de la popular entrega pero, en medio del lanzamiento, se fijó la cuarentena por la pandemia del coronavirus y los hábitos se modificaron.

En medio de lo que implica el aislamiento social, las distintas plataformas de contenido audiovisual crecieron exponencialemnte en materia de usuarios pero, además, están quienes quieren estar al tanto de cada movimiento de sus estrellas favoritas y por supuesto, los de La casa de papel no escapan a la regla. Por eso, para el asombro de varios, Jaime Lorente y María Pedraza se mostraron juntos en la cuarentena y compartieron detalles de su vida privada con sus seguidores que no lo pueden creer porque hasta donde sabían, no estaban más en pareja.

Luego de los rumores que hablaban de una posible separación a finales del año pasado, los fanáticos de La casa de papel quedaron devastados porque sin dudas era una de las parejas más queridas y el hecho de que trascendiera la pantalla emocionó a todos los televidentes que apostaban por este gran amor. Sin embargo, todo parecía haber quedado atrás hasta esta última semana donde Jaime Lorente y María Pedraza volvieron a mostrarse juntos y a encender las redes sociales con imágenes que muestran no solo que los une una gran pasión sino que también se hacen compañía en tiempos difíciles donde el Covid 19 hizo estragos en el mundo. A pesar del contexto, cabe destacar que ambos están disfrutando de su presente laboral que es sin dudas todo un éxito ya que por el lado del actor la rompió una vez más como Denver en La Casa de Papel, mientras que María triunfó en la aclamada serie del momento Élite y en Toy Boy.