SUDOR Y LÁGRIMAS

Lunes 17 de febrero de 2020

Crucero no logró hacer pie en Resistencia en un partido con polémicas y cayó 3-2 ante Chaco For Ever en la continuidad de la 19ª fecha del torneo Federal A.

A pesar del resultado, el equipo de Carlos Marczuk volvió a mostrar una buena imagen y dio muestras sobradas de actitud, aunque todavía le falta afinar el último pase. Pero la temprana expulsión de Nicolás Fassino por hablar de más, justo cuando se terminaba el primer tiempo, les dio un giro inesperado a las acciones.

Igualmente la primera parte fue de paridad absoluta y el Negro se encontró con la apertura del marcador en la cabeza del posadeño Julio Cáceres, quien aprovechó un centro preciso de la figura, el hábil Diego Magno, para estampar la apertura con un frentazo al medio, inatajable.

Ya en el complemento, y muy por el contrario a lo que muchos especularon, Crucero salió con más actitud y encontró el empate a los 3’ mediante la pelota parada. De un centro pasado de Molinas, Richard Rodríguez la metió al medio y el paraguayo Acosta Ferreira sólo tuvo que empujarla.

La polémica se dio a los 17’ cuando el árbitro Bejas sancionó un penal ante la caída de Ruano, simulada y en una dudosa posición. Poco le importó a Zárate, que fulminó a Argüello y estableció el 2-1.

De ahí en más todo se hizo cuesta arriba. Pero Crucero nunca se resignó, a pesar de que a los 30’ Cáceres aprovechó la desatención defensiva para decretar el 3-1 con un derechazo.

La recompensa llegó a los 37’ otra vez mediante la fórmula Molinas-Acosta Ferreira: centro y cabezazo del zaguero.

El 3-2 final dejó un sinsabor importante en el seno del Colectivero. Porque además de alejarse de los puestos clasificatorios en la zona A, ahora deberá cumplir con la fecha libre. Será borrón y cuenta nueva.