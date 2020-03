Subió la demanda en supermercados para el abastecimiento en cuarentena

Martes 24 de marzo de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

El aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández cumplió ayer su cuarto día, medida que apunta a disminuir el avance del Covid-19, o conocido popularmente como coronavirus. Las salidas por fuera de los hogares se limitó al máximo y una de las pocas excepciones incluye la concurrencia a los supermercados, en el afán de las personas de surtirse de alimentos.Ante esta situación, referentes del rubro consideraron que durante las primeras cuatro jornadas se observó un incremento en la demanda, comparable con otras épocas, como Navidad y Año Nuevo. Yerba, arroz, azúcar, carnes, fideos, papel higiénico, lavandina, desinfectantes y alcohol constituyeron los más solicitados por la clientela posadeña.“Estamos viviendo algo insólito”, coincidieron referentes de diversos supermercados en diálogo con El Territorio, al referirse a la coyuntura generada por la pandemia, que radicó en otras medidas, como cierre de fronteras -interprovinciales e internacionales-, entre otros.Ante la creciente demanda, se garantizó el abastecimiento de alimentos para el tiempo que dure la cuarentena, a priori hasta el 31 de marzo.Asimismo, indicaron que se reforzaron los protocolos de higiene, aunque piden una mayor conciencia por parte de la ciudadanía que, en muchos casos, no respeta las distancias mínimas entre una persona y otra, denunciaron.También, refirieron que el nuevo horario de atención, que según la disposición de la Municipalidad de Posadas será de 8 a 16, derivará en un cambio de hábitos por parte de los trabajadores. Y, al cierre de esta edición, se, se conoció la decisión de incorporar a las panaderías al régimen de horario reducido, cuya atención será de 7 a 20.Hasta el momento, sólo los comercios mayoristas experimentaron esta iniciativa, mientras que los locales minoristas tendrán su debut con la nueva franja horaria el miércoles, tras el feriado de hoy por el Día de la Memoria. En tanto otros, como pequeños almacenes, mantuvieron cerradas sus puertas por el feriado puente que se vivió ayer en todo el país, según consignó este matutino en un relevamiento (ver El mayor movimiento estuvo…).Durante el fin de semana, miles de posadeños acudieron a los supermercados para llenar la heladera y evitar concurrir a los locales en el lapso que dure la cuarentena. Esta situación derivó en un incremento en el caudal de compras, que no se registraba desde Navidad y Año Nuevo.Al respecto, Nelson Lukoski, titular de la Asociación de Comerciantes Misiones, expresó que “en estos primeros días de la cuarentena hubo una amplia concurrencia a los comercios para surtirse de alimentos. Lo mismo se replicó en la antesala de la iniciativa, ya que fueron varios los clientes que compraron muchas mercaderías”.Comentó que azúcar, yerba, fideos, arroz, carnes y productos de limpieza, como papel higiénico, lavandina, desinfectantes y alcohol en gel fueron los productos que más demanda registraron en la última semana.Sobre el importe, el gasto promedio osciló entre los 300 y hasta 6.000 pesos.También aseveró que en los próximos días estará garantizado el abastecimiento, tanto en los grandes como pequeños comercios.En los mismos términos se refirió Ismael Ortigoza, quien preside el Centro de Almaceneros de Posadas: “Hay un constante diálogo con los proveedores, que nos garantizaron que van a mandar las mercaderías que necesitemos, por lo que no habrá inconvenientes sobre este punto”, afirmó.Indicó que la demanda creció durante el fin de semana y que “las ventas son comparables con Navidad y Año Nuevo. Inclusive, me animo a decir que fueron un poco mayores. La declaración de pandemia y cuarentena obligó a los clientes a tener garantizado el alimento en las cosas, sobre todo, porque no se sabe a ciencia cierta cómo avanzará esta enfermedad que preocupa al mundo entero”.En materia de ventas, Lucas Kerps, supermercadista de Posadas, contó que “fue increíble cómo la gente acudió a los comercios para asegurar de contar con la mercadería. En algunos casos, se llevó muchos packs de leche, fideos, arroz, y carne. Y en este contexto, la mercadería relacionada con la higiene también fue ampliamente demandada. El alcohol en gel y el jabón fueron las protagonistas”.Por disposición de la Municipalidad de Posadas, los supermercados mayoristas y minoristas deberán atender, hasta el 31 de marzo, de 8 a 16 horas, incluyendo el horario de atención particular para los grupos de riesgos.Al respecto, Hugo Tarnoski, gerente de California Supermercados, contó en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva que “acatamos la disposición del municipio, y desde el miércoles (por mañana) los siete locales atenderán de 8 a 16, mientras que de 8 a 9 se atenderá exclusivamente a los grupos de riesgo”.Asimismo detalló que, en el afán de evitar aglomeraciones, “desde el domingo se sumó la apertura del local de la chacra 32-33 para descomprimir. Por lo que los domingos estarán abiertos los locales de Villa Cabello, Villa Sarita, Santiago del Estero y Chacra 32-33, de 8 a 13”.Por su parte Lukoski comentó que el nuevo tiempo de atención será un desafío, ya que “tendremos que redefinir la logística porque, al mediodía, los trabajadores tienen que almorzar”.Kerps, en tanto, definió que el cambio será una prueba piloto porque “el horario de atención corrido es un viejo reclamo de todo el sector comercial, que ahora se podrá ver qué resultados tiene”.La higiene, el ingreso restringido a los comercios y la distancia entre los empleados y los clientes se constituyeron, en los últimos días, en reglas estrictas. Esto, con el objetivo de evitar contagios ante la propagación del Covid-19.Sobre este punto, Tarnoski enfatizó: “Desde el inicio de esta situación estamos tomando todos los recaudos necesarios, como la higiene, la desinfección de los changos, los pisos y proveer de alcohol en gel al cliente al momento de ingresar”. Contó que “en cada pasillo se delimitó con una cinta hasta dónde se puede circular”. Sin embargo, lamentó que muchos clientes no respetan ese límite.El gerente de California insistió que “la ciudadanía tiene que tomar los recaudos, de preservar las distancias, de evitar llevar grupos familiares a los supermercados, que sólo uno puede ingresar, y permanecer el menor tiempo posible dentro del comercio porque, de esa manera, nos cuidamos entre todos; más aún a los empleados de comercios, que están expuestos”.Y enfatizó que, ante este panorama, la producción se vio limitada. “Estamos regulando y, conforme con la situación, estamos adecuándonos para salir adelante y mantener las fuentes de trabajo”.