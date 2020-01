Subió 7,8% la brecha de precios entre productor y consumidor

Lunes 13 de enero de 2020

En cifras

11,9 La naranja fue el alimento que más brecha de precios tuvo entre el productor (que recibió $3,9 el kilo) y el consumidor (que pagó $46,06). 1,7% Respecto de noviembre, subió la participación del productor en el precio final del alimento. Pasó de 22,9% a 24,6% en diciembre según datos de Came.

Durante diciembre se registró un nuevo incremento, esta vez para los principales productos agropecuarios que se sirven en la mesa familiar. Según indicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), el alza fue del 7,8 por ciento, por lo que los consumidores pagaron 5,11 veces más de lo que cobró el productor.Los datos, que corresponden al Índice de Precios en Origen y Destino (Ipod), indicador de las economías regionales que releva mensualmente Came, indican que de los 25 alimentos relevados, 19 registraron aumentos en sus valores finales. El mayor incremento se registró en los precios finales de la papa, zanahoria y la mandarina.Comparado con octubre y noviembre, la diferencia entre lo que cobró el productor y lo que pagaron los consumidores fue menor ya que, en esos meses, la brecha fue de 5,4 y 7,74 veces, respectivamente.En esta línea, Came precisó que la naranja fue el alimento que más brecha de precios tuvo en el último mes -de 11,9 veces-, ya que al productor se le pagó 3,9 pesos por kilo, mientras que el consumidor abonó 46,09 pesos. Respecto de noviembre, se registró una merma de 0,5 puntos, aunque mantuvo la brecha de precios más elevada.En tanto que la pera, la diferenciación de valores fue de 11,4 veces entre los dos puntos de la cadena productiva, la zanahoria con 7,1 veces, la lechuga 7 veces, la manzana, 6,6 veces y el limón, con una brecha de 6,2 puntos.Y los alimentos que menor diferencia tuvieron fueron: el pollo con 1,26 veces, la frutilla con 2,17 veces, el huevo con 2,32 veces, la berenjena con 3,33 veces y la papa, con una diferencia que llegó a 3,41 veces.Al analizar los productos del campo de manera individual, los dos extremos fueron el precio de la naranja, con una brecha de 11,9 veces en diciembre, y, en el otro extremo, la carne de pollo, con una diferencia de 1,26.Pese al aumento en la brecha del mes, la participación promedio del productor en el precio final del producto subió 1,7 por ciento, ya que pasó de 22,9 por ciento en noviembre a 24,6 por ciento en diciembre, informó Came.El alimento en el que más injerencia tuvo el productor fue en la carne de pollo, ya que el productor se llevó el 79,6 por ciento del precio que pagó el consumidor en diciembre. Le siguieron la frutilla y el huevo, con el 46,1 por ciento y 43,1 por ciento, respectivamente. Para la producción de berenjena, el productor se llevó el 30 por ciento del valor total.En tanto, los productos con menor participación del productor en el precio final en el pasado mes fueron: la naranja con apenas el 8,4 por ciento, la pera con 8,8 por ciento, y este mes se sumaron la zanahoria con una participación de sólo el 14,1 por ciento del precio final y el limón, con el 16,1 por ciento.