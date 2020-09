Suárez rescindió con el Barcelona y podría firmar con otro grande de España - El Territorio Misiones

Lunes 21 de septiembre de 2020 | 10:42hs.

Según medios españoles, en las últimas horas se dio a conocer la noticia de que el futbolista uruguayo Luis Suárez, llegó a un acuerdo con la dirigencia y ya no es jugador del Barcelona. No obstante, aún no hay confirmación oficial.Según trascendió, el acuerdo que llegaron entre las dos partes, consiste en que Suárez se iría libre del Barcelona renunciando a una parte de la ficha de la temporada 20-21, y de esta manera el Barça no recibiría dinero por la venta pero se ahorrará una cantidad considerable de su sueldo.El centro atacante uruguayo aún no definió su futuro, sin embargo, según medios españoles, todo parece indicar que seguirá su carrera en el Atlético de Madrid, por lo que podría seguir en LaLiga.Otra opción es Juventus, pero parece indicar que las negociaciones se han desvanecido, pese a que incluso pasó el examen, la semana pasada, para obtener el pasaporte comunitario.El futbolista, que ha sido azulgrana durante seis temporadas en las que ha logrado grandes éxitos individuales y colectivos, podría pasarse, no obstante, por la Ciudad Deportiva esta tarde para despedirse. Los de Koeman se ejercitan a las 18:30 horas.