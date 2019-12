Su pareja la atacó, la amenazó y le robó, pero no fue detenido

Lunes 23 de diciembre de 2019

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Lo que comenzó como una cena de fin de año con compañeros de trabajo, alegría y distensión, concluyó de la peor manera para una mujer agredida y amenazada de muerte por su pareja, quien además le robó varias pertenencias y dinero en efectivo.La víctima tiene 35 años, es madre de dos niñas de 5 y 2, y el último miércoles fue sometida a una intervención quirúrgica para extirparle un cáncer de mama, operación que estaba programa antes del violento suceso del pasado domingo.Pero ni siquiera eso le importó al agresor, identificado como Mauro Omar C. (31), quien además ocasionó importantes daños materiales en la vivienda de la damnificada.En las horas posteriores al suceso, el acusado envió audios y mensajes de WhatsApp amenazantes a la víctima.Mandó la imagen de un ataúd y luego escribió: “Estás muerta”, lo que le generó una enorme conmoción a la mujer y su familia.Dicha prueba fue anexada a la denuncia radicada en la Seccional Quinta de Oberá, aunque transcurrida una semana, las autoridades policiales no brindaron demasiada información a la víctima.“Cada vez que pregunto en la Quinta me dicen que no saben nada. Ni siquiera recuperaron mis cosas. Esta persona me agredió, me robó y sigue haciendo su vida con total normalidad, como si fuera normal lo que hizo. Hasta ahora no tuvo ninguna consecuencia”, lamentó.Sobre el hecho, comentó que el pasado sábado por la noche asistió con quien entonces era su pareja a una cena de fin de año con sus jefes y compañeros de trabajo.“Volvimos eso de las 9.30 del domingo, él empezó con reclamos por celos y se descontroló. Lo único que agradezco es que mis hijas no estaban en casa en ese momento”, remarcó visiblemente angustiada.El Territorio entrevistó telefónicamente a la víctima, ya que aún se halla internada en una clínica de la ciudad de Posadas, donde se recupera de la intervención quirúrgica del último miércoles.Consultada al respecto, mencionó que estuvo en pareja alrededor de cuatro meses con el sujeto que la agredió, lapso en el que no evidenció actitudes violentas, hasta hace un par de semanas, cuando le revisó el celular.En tal sentido, comentó: “Me fui a bañar, revisó mi celular y le molestó una charla con mi ex esposo, con quien mantengo una buena relación porque es el padre de mis hijas. Pero no me imaginé que podría reaccionar como lo hizo el domingo pasado”.La mujer explicó que si bien cada uno vivía en su correspondiente domicilio, esa mañana su pareja la acompañó hasta su casa, en Villa Lindstrom.“Llegamos y empezó con insultos, me sacó el celular y empezó a tirar mis cosas. Como vi que estaba muy exaltado, traté de llamar por el teléfono fijo para pedir ayuda y él corrió atrás mío hasta la cocina. Me empujó, desconectó los cables del teléfono y rompió el módem de internet. Ahí traté de escapar pero se paró en la puerta y me empujó. Después juntó sus cosas y me dijo lo iba a conocer, que me iba matar”, relató.Envuelto en furia, el acusado destruyó los controles del aire acondicionado y del portón eléctrico. Luego tomó la cartera de la mujer, la puso dentro de su valija y la cargó en el auto.“Corrí para tratar de recuperar mis cosas, pero me agarró el cuello y me metió en el coche. Pude agarrar mi cartera y tuve que saltar del coche en marcha. Cerré el portón y puse la traba, pero él saltó el muro y me volvió a sacar la cartera”, agregó.Hasta el momento el sujeto no le devolvió el celular, el reloj, varias pulsearas y 5.000 pesos que había en la billetera.“Tengo mucho miedo por mis hijas, porque demostró que es muy violento y anda impune”, alertó la víctima.