Su hijo lo encontró a través de Facebook luego de 34 años

Martes 21 de julio de 2020

Grande y grata fue la sorpresa que se llevó Ramón Esteban Núñez (62) al revisar su cuenta de Facebook y encontrar un mensaje de su hijo Alejandro Esteban Núñez Bordón (36), a quien no veía desde que éste tenía 2 años de vida.El reencuentro se dio a través de las redes por la cuarentena y el contacto entre padre e hijo se mantiene por ahora de esa manera, hasta que finalmente los límites interprovinciales vuelvan a abrirse y se dé el esperado abrazo.Toda esta historia se inició en San Miguel de Tucumán, de donde es oriundo Ramón y donde formó pareja con Antonia Bordón, de Chilecito, provincia de La Rioja. Cuando Alejandro tenía 2 años, sus padres se separaron y él se fue a vivir con su madre a Chilecito.Ramón, por su parte, se mudó a Santiago del Estero y desde entonces estuvo radicado en distintas provincias hasta que finalmente llegó Puerto Libertad en 2004. En el Norte de la provincia trabaja como locutor en la radio FM Municipal, de Libertad.El hijo también viajó por distintas latitudes y en los últimos años se radicó en la provincia de La Pampa, donde ejerce la docencia como profesor de matemáticas.Los caminos, que se desencontraron tantas veces, propiciaron a que el encuentro tardara más de lo esperado.“Cuando mi hijo, el único que tengo, me mandó el mensaje desde la localidad de 25 de Mayo, provincia de La Pampa, sentí muchísima emoción. A partir de allí comenzamos a actualizar ambos aceleradamente nuestra historia que estuvo en pausa por tantos años. Desde ahora nos contactamos permanente vía WhatsApp”, contó Ramón a El Territorio sumido en una inmensa alegría.“En las largas charlas con mi hijo me contó que le llevó varios años ubicarme. Me buscó en Tucumán, de donde me fui hace varios años, por el padrón electoral, hasta que finalmente dio conmigo por la red social Facebook”, admitió.Y en esa misma línea, agregó: “Todos estos días, desde el 22 de junio pasado, sin pausas estamos reconstruyendo nuestras historias transcurridas en todos estos años. Es más, me dijo Alejandro que está ansioso porque se termine la cuarentena por la pandemia del coronavirus para así poder venir a visitarme a Misiones”.Una historia de desencuentros y muchos abrazos y charlas pendientes, pero, finalizadas las restricciones para viajar, ambos podrán comenzar a sanar todos los sinsabores vividos y así unir sus caminos de una vez por todas.