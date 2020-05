Streaming arancelado

Martes 19 de mayo de 2020

Si bien la normativa fue anunciada el viernes, ayer se viralizó la polémica y distintos referentes explicaron a los medios de qué se trata esta nueva normativa de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic). La institución anunció nuevas tarifas en el entorno digital para transmisión de recitales, conciertos y festivales vía streaming.“Las formas de producir espectáculos han empezado a mutar o cambiar rápidamente. Tal cual está publicado, se está implementando el arancel de los recitales online que cobran un ingreso. Es el mismo porcentaje que se cobrará con un recital en vivo, sólo que cambia la modalidad”, explicó en Radioactiva 100.7, Orlando Barbosa, gerente regional de Sadaic.Cabe resaltar que el comunicado oficial detalla que el arancel será aplicado “por la transmisión en simultáneo o diferido a través de redes o plataformas digitales, sin la posibilidad de descargas permanentes de obras musicales, con o sin concurrencia de espectadores en forma presencial”. Será un 12 por ciento de los “ingresos brutos (netos de IVA), sean percibidos en valores monetarios o por canje, incluyendo precios de acceso, suscripciones y abonos”, enumera el comunicado.Así, el mundo musical que encontró en el streaming una forma de paliar el parate de la cuarentena se vio revolucionado. Sin embargo, desde la entidad subrayaron que la normativa está específicamente armada para defender los derechos de autor de los músicos y arancelar los grandes festivales que tienen sponsors, entradas pagas y grandes empresas y productores detrás, tal como fue el último Quilmes Rock, por ejemplo o las plataformas pagas como Livepass Play.“En principio apunta a todo el que cobre entrada para un espectáculo en vivo o tenga asociado una marca por lo cual haya un espectáculo de una envergadura importante y que produzca algún beneficio o ingreso para algún productor particular”, entendió Barbosa, al tiempo que volvió a remarcar que la forma de intervenir es la misma que se utiliza en los shows en vivo, sólo que ahora se dan a través de una plataforma. Además, estipuló que algunos detalles se están ajustando porque “en el uso de las redes, todos los días aparece una modalidad nueva”.Finalmente tras la polémica que generó el anuncio, Sadaic explicó anoche: “para no haya dudas en el uso de música en la web. Usted ‘no debe pagar’ derechos de autor por subir obras musicales a la web, vía Youtube, Facebook o Instagram para difusión, promoción y ejecución pública como autor, compositor o intérprete. Si ‘debe pagar derechos de autor’ aquellos que soliciten un pago a quienes deseen ver el evento musical o quienes tengan como auspiciantes, marcas comerciales o similares como forma de publicidad y/o promoción entre otros conceptos, sean los programas en vivo o pregrabados. La música tiene valor. Los autores y compositores tenemos derechos”.Barbosa volvió a insistir en que “la mayor preocupación pasa por los grandes eventos y captando sobre todo los que se dan con cierta continuidad de manera que deban ajustarse a la normativa porque ya se convierte en una actividad habitual”. Por lo que las fiestas como la Bresh (que ya tiene sponsor) o los dj set tan habituales de la cuarentena también deberían tributar.El comunicado anuncia que en el caso de que el streaming sea gratuito, Sadaic advierte que “se reserva el derecho de aplicar la tarifa del 12 por ciento” calculándola en función de los ingresos de eventos similares y agrega que si el recital o festival tuviera “clara identificación institucional con un nombre o marca de empresa o institución”, a ese 12 por ciento deberá sumarse una suma fija de 250.000 pesos (si el evento se emite sólo por streaming) o de 400.000 pesos (si se transmite en simultáneo por TV u otros medios).En esa línea, la institución llamó hoy a una reunión para los diferentes sectores de la industria para entrar en más detalles acerca de esta medida y ajustar su implementación.Entre los músicos misioneros, en tanto, El Chango Spasiuk contó en diálogo radial con Richar Vera, su experiencia con el cobro de derechos de autor y entendió que la normativa se ajusta a los nuevos tiempos. “Si el streaming es algo que, de alguna manera, está siendo desarrollado con cobro de dinero, seguramente aparecerá también la legislación de autores y compositores. No creo que si me pongo a tocar el piano en mi casa, me toque la puerta Sadaic para cobrarme”, arrancó diciendo El Chango y postuló: “hay conciertos que venden entrada por tiqueteras, entonces no es: ‘estoy de acuerdo o no’ sino que siempre Sadaic ha tributado donde está la música en vivo, no veo nada extraño que también tribute vía streaming. Habrá que ver cómo se articula, a quién se aplica”.En ese marco y a tono con el sector que estima el organismo necesita una actualización, Spasiuk recordó el reclamo que realizó para el cobro de sus derechos.“Me pasó que en un canal de cocina se usaba, para el avance de un cocinero muy famoso, música mía. Y en algún momento fui a hacer el reclamo porque el dinero que me dijo Sadaic que me pagaban por eso, no me alcanzaba ni para pagarme un café en el restaurante del cocinero ese”, relató. “Entonces de eso se trata, de golpe están usando tu música para comercializar y promocionar algo y cuando ves el derecho no te alcanza ni para tomar un café”, sumó.“Hay que buscar el término medio, Sadaic está llena de músicos también y seguramente se va a encontrar un término medio”, concluyó esperanzado.