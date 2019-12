Stornelli fue procesado por asociación ilícita

Jueves 19 de diciembre de 2019

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó ayer al fiscal federal Carlos Stornelli como responsable de una asociación ilícita en la causa conocida como ‘caso D’Alessio’ y le impuso un embargo de 10 millones de pesos. Al fiscal de la causa de los cuadernos no se le impuso la prisión preventiva por poseer fueros e inmunidad de arresto.Este expediente fue iniciado durante los primeros días de febrero de este año, a partir de una denuncia de Pedro Etchebest contra el falso abogado Marcelo D’Alessio, que, según indicó el denunciante, le habría pedido dinero en nombre del fiscal Carlos Stornelli para no incriminarlo en la causa de los cuadernos.Después se sumaron otros casos de supuesta extorsión, como el del empresario Mario Cifuentes. Stornelli había sido indagado por el juez de Dolores el 29 de noviembre, después de haber pasado nueve meses en rebeldía. En el fallo firmado por Ramos Padilla, al que accedió La Nación, se señala la existencia de peligros procesales debido a que Stornelli no se presentó a declarar en varias oportunidades.