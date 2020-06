Stewart será Lady Di en el nuevo filme ‘Spencer’

Viernes 19 de junio de 2020

Luego de que se confirme la realización de la película de Lady Di, más datos sobre el film comienzan a salir a la luz. El director será Pablo Larraín y se llamará Spencer. Además, Kristen Stewart será quien interprete a la ex princesa. “Todos crecimos, al menos así lo hizo mi generación, leyendo y comprendiendo lo que es un cuento de hadas. Por lo general, el príncipe viene y encuentra a la princesa, la invita a convertirse en su esposa y finalmente se convierte en reina. Ese es el cuento de hadas. Cuando alguien decide no ser la reina y dice: ‘Prefiero irme y ser yo mismo”, es una gran decisión, un cuento de hadas al revés. Siempre me llamó mucho la atención y pensé que debía haber sido muy difícil de hacer. Ese es el corazón de la película”, explicó el director chileno en diálogo con Deadline. Al respecto de la elección de Stewart como actriz principal, Larraín sostuvo: “Para hacer esto bien, necesitas algo muy importante en el cine, que es un misterio. Kristen puede ser muchas cosas, y puede ser muy misteriosa y muy frágil y, en última instancia, muy fuerte también, que es lo que necesitamos. La combinación de esos elementos me hizo pensar en ella”.