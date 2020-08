Stephanie negó rumores de embarazo - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020

Un video en el que Stephanie Demner presume un ajustado conjunto negro deportivo, encendió las alarmas sobre un posible embarazo. Situación que alertó no sólo a muchos de sus followers, sino hasta incluso al círculo íntimo de la modelo que, según ella mismo reveló, la llamaron para preguntarle si esperaba su primer hijo con el tenista Guido Pella. Ante tanta repercusión ella aclaró que “cuando esté embarazada se los voy a contar. No van a tener que descubrirlo. Hasta mi mejor amigo me llamó hoy. No sé qué les pasa, pero no”, aclaró con humor quien venía de celebrar su segundo aniversario de noviazgo durante el confinamiento y debió cancelar los planes de casamiento para el 18 de septiembre de este año.