Stelatto anunció una Transferencia nueva y destacó gestión de residuos

Lunes 2 de marzo de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

Opiniones “El discurso marcó la impronta de un intendente que tiene como eje el mejoramiento de la calidad de vida de la gente y para nosotros significa mucho".

Oscar Herrera Ahuad

Gobernador de Misiones "Fue un discurso bastante completo y amplio, haciendo hincapié en servicios, lo que marca cercanía con el vecino, pensando en una Posadas sustentable".

Fernando Meza

Concejal renovador “Fue muy interesante, con muchas ideas y propuestas para la ciudad, también reconoció los serios problemas que tenemos como ciudad".

Rodrigo de Arrechea

Concejal radical

Con el emblema de una Posadas “linda de nuevo” e inclusiva, y con importantes anuncios en áreas como transporte y servicios públicos, el intendente de la capital misionera Leonardo “Lalo” Stelatto dejó inaugurado ayer el periíodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.De forma puntual – a las 8 de la mañana - el presidente del Concejo Deliberante Facundo López Sartori dio inicio a la sesión extraordinaria en el recinto, donde fue recibido el mandatario local, quien posteriormente brindó un discurso sobre las primeras acciones de gobierno y proyecciones, contenidos en 18 páginas.Estuvieron presentes en la jornada el gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Hugo Passalacqua, además de ministros, diversos funcionarios provinciales, locales, representantes judiciales y de distintos sectores.En primer lugar, Stelatto se refirió a unos de los grandes problemas de la ciudad: el congestionamiento del tránsito. Por eso, afirmó que se trabajará en resolver los “cuellos de botella” que se generan, sobre todo, en horas pico, mediante un sistema de gestión semafórico nuevo y un Centro de Control de Tránsito.No obstante, el mayor anuncio del discurso estuvo focalizado en el transporte público y tiene que ver con la creación de una nueva estación de transferencias en inmediaciones del acceso al Aeropuerto de Posadas. “Entendemos que permitirá una mayor fluidez en la circulación de los ómnibus vinculando de manera más directa a Itaembé Guazú con Villa Cabello y el resto de la ciudad”, manifestó el intendente.En la misma línea, señaló que se implementará una aplicación para celulares llamada BondiYa, que básicamente dice en cuanto tiempo viene un ómnibus a una determinada parada de línea.Asimismo, otra de las iniciativas relevantes mencionadas por el alcalde fue el de la llegada del tren internacional hasta Garupá. Se busca además sumar estaciones ferroviarias sobre la vía existente.“El objetivo central de la propuesta de integración de ambos sistemas, ferrocarril y ómnibus, en un esquema multimodal como presentan las grandes capitales. Para lograrlo, debemos contar con el apoyo del Ministerio de Transporte de la Nación y del concesionario del servicio ferroviario internacional; siempre con la finalidad de minimizar el costo de las tarifas y los tiempos de traslado”, adujo Stelatto.La idea general, de acuerdo a lo que sentenció, es motivar el uso del transporte público por sobre los privados, teniendo en cuenta también los beneficios que atraería a la preservación del ambiente.El jefe comunal recordó que febrero fue uno de los meses más críticos en relación al dengue, por lo que insistió en la prevención, concientización y limpieza, al tiempo que explicó que en estos primeros días de gestión se realizaron 100 bloqueos epidemiológicos y se fumigaron 62.000 domicilios, entre otras acciones.“Se avanzó en la reforma integral del sistema, para lo cual incorporamos 19 camiones nuevos y 550 contenedores nuevos de alta calidad y estamos gestionando la incorporación de 200 unidades adicionales”, expresó.En ese marco, el intendente no dudó al sostener que “la transformación más importante de las últimas semanas ha sido el replanteo integral del servicio de limpieza y recolección de residuos”, mencionando el convenio firmado con el Iprodha para aunar esfuerzos en pos de mejorar la calidad del servicio.A lo que añadió que “se agregó la puesta en marcha del control vía monitoreo GPS de todo el sistema, que redundó rápidamente en una mayor disponibilidad de la flota de camiones. Se mejoró la calidad del servicio, al monitorear el cumplimiento de las rutas y plazos, lográndose en sólo dos meses una disminución en las desviaciones no autorizadas, con el consecuente ahorro en combustible consumido, de las negligencias detectadas por parte de los operarios, de siniestros denunciados, en los promedios de velocidad de recorrido de los vehículos, en las fallas mecánicas por negligencia en el manejo y en la recepción de reclamos de los vecinos”.Stelatto aseguró que desde diciembre a la fecha se concretaron 175 nuevas altas comerciales, lo que implica una mejora de un 10% sobre el mismo período del 2019, registrando también menos bajas que el mismo período del año anterior.Por otra parte, mencionó un plan de modernización municipal, con eje en el gobierno electrónico, y un Plan de Educación Comunitaria que, entre otras cosas, prevé que los empleados municipales obtengan un título secundario y adquieran aprendizajes y nuevas herramientas para mejorar su trabajo diario.Como ejes del desarrollo de la ciudad, enumeró la oferta turística, cultural y educativa, empresarial y de innovación. Recuperó entonces el proyecto de ciudad universitaria y de eventos, impulsado por la gestión anterior, para potenciar otros sectores, como el comercio y el turismo.En ese marco, Stelatto propuso a Posadas como capital de la biodiversidad, “para recibir a los turistas con una cartera de atractivos que complementen a la hermosa Costanera que poseemos”.Para ejemplificar dichos atractivos, citó el Jardín Botánico, el Parque de la Ciudad, el mercado modelo La Placita y la extensión de las “calles paseos” en las arterias Colón, San Lorenzo, Bolívar y San Martín, “para hacer del microcentro un pequeño atractivo en sí mismo, apoyando de esta manera a la actividad comercial del sector”.Para concluir, el intendente posadeño atestó que “el objetivo de este ingeniero y su equipo es mucho más que construir calles: queremos construir ciudadanía”.“Para hacer realidad la inclusión, debemos volver a mirarnos a la cara, recuperar el respeto y dejar atrás las falsas grietas que intentan separarnos. Respetarnos, cuidarnos y acompañarnos para crecer juntos, porque no quiero vivir en una sociedad de ganadores y perdedores”, finalizó.