Stefi Roitman habló de su nueva vida en Miami - El Territorio Misiones

Domingo 27 de septiembre de 2020

En febrero pasado se confirmó que Stefi Roitman y Ricky Montaner estaban de novios.El tiempo pasó y terminó en una convivencia en Miami. Afianzando su amor bajo el mismo techo, trascendió que el joven cantante le propuso matrimonio a la actriz de una manera súper original y con la familia de ella presenciando la situación por Zoom.Roitman habló de su convivencia aunque en ningún momento nombró el casamiento.“Cuando no estamos en familia, ni en pareja, tengo mis ratos para mí sola. Acá conocí gente increíble, amigos nuevos, productoras y marcas, lo que me permite tener mi independencia también. Estoy construyendo mi lugarcito acá, de a poco”, alegó. “Nunca proyecté tanto para adelante con Ricky, era muy de vivir el día a día. Primero a distancia, después se dio esto de la cuarentena y era vivir el día a día. No sabía hasta cuándo iba a estar acá, cuándo iba a volver a Buenos Aires. En junio estuvo la posibilidad de volver a la Argentina pero no iba a poder tener una relación a distancia y la vida nos juntó en cuarentena”, contó.