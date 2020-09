Starbucks y Burger King desmienten su salida del país - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

Las cadenas Starbucks y Burger King, de cafetería y comida rápida, respectivamente, salieron a desmentir su salida del país a raíz de información que indicaba que la empresa que las gestiona había decidido abandonar la Argentina.Alsea es la empresa que opera a Starbucks y Burger King en el país y según una versión periodística estaba buscando cómo desprenderse de ambos negocios para abandonar el país. Sin embargo, en un comunicado la compañía lo desmintió.La versión rápidamente tomó vuelo dado que varias empresas anunciaron su salida de la Argentina en los últimos tiempos. La más reciente fue Falabella, que confirmó que está replanteando su estrategia en el país. En tanto que el miércoles se conoció que la red de delivery Glovo vendió sus operaciones a PedidosYa.“Hoy más que nunca estamos comprometidos con Argentina, operando nuestras tiendas bajo las modalidades de delivery, take away y drive thru, y enfocados en lograr que la empresa siga brindando una atención de excelencia, aportando valor y generando empleo”, se expresó en el comunicado.