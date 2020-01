Sábado 25 de enero de 2020

Por José Miérez Gerontólogo

“Sportsman es aquel que no solamente ha vigorizado sus músculos y desarrollado su resistencia por el ejercicio de algún gran deporte, sino que, en la práctica de ese ejercicio, ha aprendido a reprimir su cólera. A ser tolerante con sus compañeros. A sentir profundamente como una deshonra la mera sospecha de una trampa. Y llevar con altura un semblante alegre bajo el desencanto de un revés”. (De Punch, año 1850). Esta definición fue recordada en 1925 por sir William Burton, vicepresidente de la Yacht Racing Association

Familia de rugby, la contingencia de lo ocurrido en Villa Gesell traen a mi memoria al jugador que no queremos: el que se cambia de club; el que se borra por no estar de acuerdo; el que da mal ejemplo a los demás chicos, con actitudes dentro y fuera del club; el que quiere que cualquiera juegue en el club, sin importarle su vida privada; el que se borra y no viene a ver nuestros partidos y si va a ver otros; el que no cree en un equipo, los menos amigos también son sus mejores amigos; el que no cree que un rugbier cuando uno se “cae”, se debe “levantar” nuevamente; el que con actitudes soberbias se cree dueño de la verdad y no acepta otras opiniones; el que por problemas no puede viajar, y no se acerca al micro a despedirse y desear suerte a sus compañeros; el que refriega a los dirigentes del club, que él transpira la camiseta y se raspa las rodillas, creyendo que el Club está en deuda con él; el que nunca se acerca a la subcomisión a plantear sus disidencias y a proponer soluciones, y solo lo hace delante de cualquiera y tirando m... para todos lados; el que critica a árbitros y dirigentes; el que no cree que la camiseta se su bandera; el que cree que es el único personaje que ha pasado por el club, e ignora y desmerece a otros que también en épocas pasadas, fueron gloria y dejaron todo por el club; el que piensa solo en jugar y no piensa en devolver “algo” al rugby del club; el que ofende con actitudes personales a clubes de rugby, creando enfrentamientos entre instituciones amigas; el que no paga las entradas a los partidos; el que se borra después de las giras; el que quiere ganar a costa de lo que sea; el que se raja a primera hora del tercer tiempo, para no juntar los envases y ordenar el quincho, dejando el trabajo a los que ellos creen que son los giles; el que cuando llega el momento de pagar un gasto de la división, soluciona el problema diciendo “no tengo un mango”; el que lesionado no va a ver los partidos o no comparte los terceros tiempos; el que no comparte la idea que cada división debe autofinanciarse.

Rugby para pensar

Como vas a saber lo que es amor, si tu vieja nunca te cosió la camiseta, a pesar de sufrir cada vez que entras a la cancha.

Como vas a saber lo que es dolor, si jamás te comiste un tackle y no pudiste atarte los cordones por un mes.

Como vas a saber lo que es el placer, si nunca ganaste un clásico en el barro.

Como vas a saber lo que es llorar, si jamás perdiste una final sobre la hora con un penal dudoso.

Como vas a saber lo que es el cariño, si jamás acariciaste la ovalada sin darte cuenta mientras escuchabas la charla técnica.

Como vas a saber lo que es solidaridad, si nunca te hiciste echar por defender a un compañero golpeado, indefenso en el piso.

Como vas a saber lo que es la poesía, si nunca tiraste un drop con la marca encima.

Como vas a saber lo que es la humillación, si jamás te hicieron un sombrerito y no le llegaste nunca.

Como vas a saber lo que es tocar el cielo, si nunca diste la vuelta y te tiraste a la pileta.

Como vas a saber lo que es el pánico, si nunca te sorprendieron mal parado en un contraataque.

Como vas a saber lo que es morir un poco, si jamás fuiste a buscarla pelota detrás de la haches.

Como vas a saber lo que es la soledad, si jamás quedaste como full back para frenar un ataque de gente dispuesta a acabar con tus esperanzas.

Como vas a saber lo que es el barro, si jamás te tiraste a los pies de alguien para evitar un try.

Como vas a saber lo que es el egoísmo, si nunca hiciste un de mas, cuando tenías al lado a tu wing sin marcas.

Como vas a saber lo que es el sacrificio, si nunca entrenaste en invierno bajo la lluvia, después de aburar todo el día.

Como vas a saber lo que es el arte, si nunca improvisaste una jugada con tu medio.

Como vas a saber lo que es el suburbio, si nunca te paraste de wing.

Como vas a saber lo que es el servicio incondicional, si nunca fuiste fordward.

Como vas a saber lo que es la injusticia, si nunca te hecho un referee que estaba lejos.

Como vas a saber lo que es el insomnio, si jamás te caíste de la tabla de posiciones.

Como vas a saber lo que es el perdón, si nunca te emborrachaste con el que te mando al hospital.

Como vas a saber lo que es el valor, si nunca diste vuelta un resultado imposible.

Como vas a saber lo que es la amistad, si nunca viviste un tercer tiempo.

Como vas a saber lo que es la vida, si nunca, jamás, jugaste al RUGBY.

La subcomisión de rugby infantil debe tener tertulias con los padres de los jugadores sobre las virtudes humanas distribuidas según edades. De 7 años: obediencia, sinceridad, orden. De 8 a 12 años: fortaleza, perseverancia, laboriosidad, paciencia, responsabilidad, justicia, generosidad. De 13 a 15 años: pudor, sobriedad, sociabilidad, amistad, respeto, sencillez, patriotismo. De 16 a 18 años: prudencia, flexibilidad, comprensión, lealtad, fidelidad, audacia, humildad, optimismo.

Con la ayuda de todos hay que seguir progresando, tratando de seguir siendo buenos deportistas y buenos amigos. Sigamos siempre adelante y con un buen tacle consolidemos lo que soñamos.