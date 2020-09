Spice Girls prepara nueva versión del hit Wannabe - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020

Las Spice Girls sorprendieron al mundo a mediados de los 90. Geri Halliwell, Melanie C, Victoria Beckham, Melanie B y Emma Bunton brillaron sobre los escenarios y le dieron vida a importantes canciones. Su debut Spice (1996) fue un gran éxito y se convirtió en el disco más vendido por un grupo musical formado sólo por mujeres.‘Wannabe’ fue el principal corte de difusión del álbum y llegó a los primeros puestos de las listas. Con los años, el hit se convirtió en un himno del empoderamiento femenino. El año que viene cumplirá 25 años y las integrantes estarían preparando una sorpresa para los fans.Según informó The Sun, las Spice Girls estarían planeando una nueva gira para el próximo año y la posibilidad de rodar una nueva versión del video de “Wannabe”. Hasta el momento, Victoria Beckham no formaría parte del proyecto.En una reciente entrevista con La Viola, Melanie C -Sporty Spice- contó sobre un posible trabajo del grupo. “Creo que es porque el último disco fue una celebración gigante de todo lo que logramos en los ‘90 y fue muy nostálgico, no creo que haya lugar para nuevas canciones en este disco”.